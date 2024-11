De olho nessa demanda, a Cosh encerrou as atividades no Stop Shop e colocou em prática o plano de abrir uma unidade maior. “Com tantos pedidos, decidimos iniciar a construção. Temos um apego forte às nossas clientes, gostamos muito delas e temos um contato próximo, tanto nas lojas quanto nas redes sociais, no nosso Instagram. O nosso foco é que o cliente saia realizado da nossa loja”, destaca Jéssica.

“Celebramos esse momento que alcançamos gradualmente. Estamos felizes, pois é mais um amplo espaço que teremos para receber nossas clientes”, completa Jeniffer.

No prédio da Cosh Jeans no Centro, haverá três salas comerciais, entre 40 e 50 metros quadrados, disponíveis para locação no segundo andar. Este espaço se chamará CH Center. O primeiro andar será inteiramente da loja, com milhares de peças exclusivas da marca.