Em jogaço com duas prorrogações, Brusque Basquete vence Ajab e está na final do Catarinense

O Brusque Basquete/KTO venceu a Ajab, de Jaraguá do Sul, por 76 a 69 na noite desta sexta-feira, 17, no ginásio Galegão, em Blumenau, e está na final do Campeonato Catarinense. Após ter aberto boa vantagem, o time brusquense sofreu o empate e, num jogo de tirar o fôlego, passou por duas prorrogações para vencer a semifinal. O armador Brito foi o cestinha, com 27 pontos, sendo decisivo para o Marreco.

A grande decisão será às 17h deste sábado, 18, também no Galegão, contra o vencedor de Apab Blumenau x Adiee/Avaí, com a transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball.

Boa vantagem

A partida começou nervosa, com as equipes afobadas, mas não demorou até que o jogo decorresse num bom ritmo. O placar foi bastante equilibrado durante a maior parte. Nos minutos finais, a Ajab já tinha estourado as faltas, mas o Brusque Basquete não conseguia tirar proveito e obter lances livres. Por outro lado, conseguia aproveitar os erros adversários e pontuava com ótimos contra-ataques, com destaque para Castello, Brito e Pará, fechando o período em 19-10.

O domínio permaneceu no segundo período. As equipes foram para o intervalo com o Brusque Basquete vencendo por 41-23, com amplo domínio.

Reação de Jaraguá

O terceiro quarto teve uma dinâmica oposta, com recuperação da Ajab, que reduziu sua desvantagem a sete pontos: 48-41. A equipe de Jaraguá do Sul foi para o quarto período vivendo um momento muito melhor na partida.

O último período foi extremamente tenso. Faltando 2min20, João Loiro desarmou Finão e arrancou com toda a liberdade para virar o jogo: 55-56.

Com 1min50 restantes, Pará gingou para cima da marcação e arremessou de muito longe para uma fantástica cesta de três: 58-56. Lê deixou tudo igual com dois lances livres.

O Brusque teve a posse faltando poucos segundos para o fim do quarto período. A jogada tramada foi com Brito, tentando o arremesso de três pontos, sem sucesso. João Loiro ainda tentou definir o jogo na sequência, mas não havia tempo para mais nada: 58-58.

Prorrogações

Com os times cada vez mais desgastados fisicamente, a prorrogação teve momentos de alternância no placar.

Faltando 1min07, Renato Scholz anotou dois pontos e sofreu a falta: 65-67, com um lance livre, que foi desperdiçado. O erro custou caro a Ajab, já que, na sequência, Brito arremessou bem para mais dois pontos brusquenses: 67-67, placar que se manteve até o final da prorrogação.

Era tempo de uma nova prorrogação, com mais cinco minutos extremamente exaustivos para as equipes.

O jogo foi decidido no minuto final, quando os brusquenses venciam por 71-69. Brito partiu para cima de Renato Scholz, fez a infiltração e marcou belos dois pontos de bandeja, faltando 34 segundos: 73-69, num momento em que quatro pontos se torna uma vantagem enorme. Três lances livres de Lucão deram o alívio de que o Brusque Basquete precisava para comemorar, enfim, a vaga na grande final.

