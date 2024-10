O Brusque empatou em 0 a 0 com o Avaí na noite desta sexta-feira, 4, na Ressacada, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em uma partida com muitos erros das duas equipes, foi o Leão quem teve as principais chances do jogo, especialmente no segundo tempo. Como o CRB venceu o Paysandu, o quadricolor já não poderia sair do Z-4 com uma vitória em Florianópolis, e dorme na 18ª posição, com 30 pontos.

Foi o 21º jogo consecutivo do Brusque sem vitória como visitante e o quarto sem anotar gols na casa do adversário. Contra o Avaí, foi a 11ª partida consecutiva sem derrota.

Início agitado

A partida começou com alguma promessa de bom jogo, mas qualquer expectativa a esse respeito foi sendo demolida no decorrer do primeiro tempo, que marcado por passes e chutes errados. Também teve uma arbitragem bastante permissiva de Sávio Pereira Sampaio em relação às faltas e marcações erradas do assistente José Reinaldo Nascimento Júnior, que enfureciam a torcida avaiana.

Giovanni teve a primeira finalização do jogo, chutando firme de perna esquerda, de fora da área, aos três minutos. A bola passou por cima do gol de Matheus Nogueira.

Aos seis, o Brusque respondeu. Após longa troca de passes, Dentinho rolou para Paulinho chutar de perna esquerda, de fora da área. A bola passou à direita de César Augusto, em tiro de meta.

Era o Avaí o time que tentava ditar o ritmo de jogo, enquanto o Brusque focava em tentar contra-ataques rápidos. Às vezes fazia uma marcação mais alta, às vezes deixava o Leão chegar até o ataque.

Derrapagens

Aos 20 minutos, Tato González faz belíssimo passe para Dentinho, que avançou com liberdade e tentou o chute de fora da área. Contudo, escorregou e falhou feio, com a bola saindo fraca demais.

Quatro minutos depois, González fez belo passe para Dentinho, mas César Augusto saiu do gol até a intermediária e cortou para lateral. Depois, o goleiro, agarrou a bola para impedir a cobrança. Dentinho agarrou o goleiro, que foi tirar satisfação e acumulou seu terceiro cartão amarelo.

Aos 26, Dentinho escorregou de novo, desta vez derrubando Marcos Vinícius. Acabou sendo uma falta feia, com cartão amarelo para o atacante do Brusque.

Leão ataca

Diego Mathias acertou raro passe para Pollero aos 34 minutos. O centroavante cortou para dentro mas chutou mal, mandando por cima. Foi marcado o impedimento.

O Avaí tinha mais posse de bola e mais volume, mas as finalizações, em geral, eram pouco interessantes. Mas aos 35, Love aplicou caneta em González e passou para Pedro Castro, que mandou uma perigosa bomba para fora.

Matheus Nogueira precisou trabalhar aos 44. Love serviu Giovanni, que chutou firme de dentro da área. O goleiro do Brusque espalmou para escanteio.

Pouco a mostrar

O jogo voltou do intervalo com a mesma dinâmica do primeiro tempo. O Avaí com posse de bola pouco produtiva, e o Brusque tentando acelerar em raros contra-ataques. E ambas as equipes com muitos erros.

Aos 11 minutos, o Avaí chegou bem em contragolpe, com Vágner Love passando para Garcez na área. O ex-jogador do Brusque chutou mal e a bola passou à direita de Matheus Nogueira, sem tanto perigo.

Ianson recebeu cartão amarelo de forma muito parecida com a de César Augusto no primeiro tempo. Aos 26, sofreu falta, não marcada. A bola saiu em lateral e ele tentou impedir o adversário de cobrar o arremesso. Foi amarelado e também suspenso do próximo jogo.

Tentativas

Boa chance avaiana foi criada aos 27, com os jogadores que haviam entrado durante o jogo. Gaspar cruzou rasteiro da esquerda e Ademílson finalizou travado. A bola passou ao lado do gol, para escanteio.

Aos 31, Paulinho Moccelin fez belo passe para Tato González em contra-ataque, mas o meia adiantou demais na arrancada e facilitou a saída de César Augusto para interceptar.

A melhor oportunidade do Avaí foi aos 41. Zé Ricardo fez belo passe para Gaspar, que soltou a bomba cruzada dentro da área. Ela explodiu na trave à direita de Matheus Nogueira. Aos 44, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na segunda trave. Gaspar tinha liberdade, mas errou a finalização de primeira e a zaga afastou.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Ituano em 14 de outubro, segunda-feira, às 18h30, no estádio Augusto Bauer. O Avaí recebe o América-MG na próxima sexta-feira, 11, às 21h, na Ressacada.

Avaí × Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

30ª rodada

Sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Ressacada, Florianópolis

Avaí: César Augusto; Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar, Marcos Vinícius; Willian Maranhão (Natanael), Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Pedro Castro (Pedrinho); Giovanni (Andrey); Vágner Love (Gaspar) e Maurício Garcez (Ademílson).

Técnico: Enderson Moreira

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Gabriel Pinheiro); Diego Mathias (Serrato), Tato González (Diego Tavares); Pollero e Dentinho

Técnico: Marcelo Cabo

Cartões amarelos: César Augusto; Dentinho

Trio de arbitragem (DF): Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior.

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC).

VAR: Diego Pombo Lopes (FIFA – BA) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Amanda Matias Masseira (SP).

