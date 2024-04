Em Minas, Abel Moda Vôlei sofre virada para o Mackenzie e perde o título da Superliga B

A equipe da Abel Moda Vôlei sofreu a virada e foi derrotada pelo Mackenzie Cia do Terno por 3 sets a 1, que conquistou o título da Superliga B 2024. A grande final aconteceu na noite deste domingo, 7, com o ginásio do Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte (MG), lotado.

A equipe catarinense começou o jogo muito bem com a dupla Jaque Schmitz e Manu, que comandou o ataque de Brusque e não deu chances para o time mineiro no primeiro set. Mas, o ímpeto da Abel caiu e permitiu a virada do Mackenzie, comanda também pela dupla experiente Sassá e Saraelen. As parciais do jogo foram 17-25, 25-18, 26-24 e 25-8 para a equipe mineira.

Durante a fase classificatória, a equipe da Mackenzie só teve uma derrota e foi justamente para a equipe catarinense. Apesar de não ter conquistado o título, a Abel Moda Vôlei está de volta a Superliga A, após ter sido rebaixada no ano passado. Já o Mackenzie volta a elite do voleibol feminino após 12 anos.

Destaque

A oposta Saraelen foi uma das principais peças que levaram a equipe do Mackenzie Cia do Terno para o título da Superliga B. Com 27 pontos marcados contra a Abel, a jogadora foi eleita a melhor do jogo.

O jogo

1º set

As equipes começaram o jogo com muito equilíbrio e trocando muitos pontos até o momento em que a equipe da Abel Moda Vôlei conseguiu explorar muito bem os bloqueios adversários, mantendo uma distância de 4 e 5 pontos na frente do placar, forçando o técnico do time mineiro a pedir tempo. As ponteiras Manu e Jacque conectaram bons ataques e foram decisivas para fechar o set em 25 a 17.

2º set

No início do segundo set, as experientes Saraelen e Sassá assumiram a responsabilidade e colocaram a equipe mineira de volta ao jogo, abrindo 7 a 3 no placar e forçando o pedido de tempo do técnico de Brusque, Maurício Thomas. Com boas jogadas montadas para Jaque e mantendo a estratégia de explorar os bloqueios adversários, o time brusquense voltou a empatar o placar em 14 a 14.

Apesar de ter equilibrado o jogo, a equipe da Abel sentiu a melhora do time mineiro e não conseguia mais trabalhar a bola com qualidade e paciência, diferente da adversária que subiu a defesa nos bloqueios e conseguiu fechar o set em 25 a 18 com um ponto de bloqueio, que foi uma das maiores dificuldades da equipe no primeiro set.

3º set

Assim como no 2º set, o time mineiro começou mais focado e chegou a abrir 4 a 2. Já a equipe catarinense reclamou de algumas marcações da arbitragem e cometeu erros no ataque, bloqueio e saque, fazendo com que o Mackenzie abrisse 14 a 9 no placar.

A Abel demorou a se conectar novamente na partida, mas contou com o bom retorno da Manu e a energia da Sabrina, que veio do banco, para diminuir uma vantagem que chegou a estar 20 a 11. Porém, não foi o suficiente e o time mineiro levou o set por 26 a 24.

4º set

O set final foi apenas para confirmar o domínio das donas da casa. Completamente abatidas, a equipe catarinense não conseguiu responder os ataques da oposta Saraelen eb central Aline. O placar terminou em 25 a 8 com o título ficando em Minas Gerais com o Mackenzie Cia do Terno.

