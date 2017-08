Em visita a FCF, Carlos Renaux confirma retorno ao futebol profissional

A tarde de segunda-feira, 14, foi histórica para o futebol catarinense. O presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Renato Angelotti, recebeu na sede da entidade, em Balneário Camboriú, a comitiva da diretoria do Clube Atlético Carlos Renaux, de Brusque, que confirmou o retorno do Vovô ao cenário do futebol profissional de Santa Catarina em 2018.

A comitiva do Carlos Renaux foi liderada pelo presidente Renato Petruschky, o Tato, acompanhando pelo conselheiro Juca Loos, pelo vice-presidente Robson Machado, o Bob, e pelo diretor de futebol amador, Juliano Batista. O diretor de relações institucionais da FCF, Carlos Fernando Crispim, também participou do encontro.

O presidente da FCF não escondeu a satisfação com a confirmação do retorno de um clube tão tradicional à atividade profissional. “Estamos muito contentes com a volta do Carlos Renaux, será a principal atração do Catarinense Série C em 2018”, comentou Rubens Angelotti.

Petruschky também não escondeu a motivação de conduzir o Renaux de volta ao futebol profissional. “Temos empenho e vontade de fortalecer novamente o Carlos Renaux. Já iniciamos um trabalho de base, contamos com a estrutura do estádio Augusto Bauer, vamos em frente”, diz.

Fundado em 14 de setembro de 1913, o Clube Atlético Carlos Renaux voltará a ser o mais antigo clube do estado em atividade.