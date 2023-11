Um vinho com sabor inconfundível, diferenciado e garrafas que contam histórias cativantes de frutas maduras. Esta é a experiência que a Blanic, empresa de Brusque, traz ao mercado brusquense, com um rótulo exclusivo desenvolvido em parceria com uma vinícola chilena que já está nas estantes dos supermercados e empórios da cidade. A linha de vinhos Cuentos del Fuego é produzida com uvas do Vale de Loncomilla, que fica ao sul de Santiago, capital do Chile.

Os vinhos da linha Cuentos del Fuego apresentam uma expressão autentica de harmonia entre a natureza exuberante, o trabalho dedicado da vinícola e a interação respeitosa com o meio ambiente. Os novos rótulos da Blanic foram lançados em outubro, na maior feira do setor da América Latina.

A ProWine São Paulo é um evento que reúne anualmente importadores, distribuidores, sommeliers, varejistas e o trade de todo Brasil e da América Latina para se relacionar e fazer negócios com produtores de vinhos e destilados de todas as partes do mundo. Na feira, a maior do gênero de toda a América Latina, a Blanic apresentou o seu novo rótulo, que inclui seis opções da linha de entrada (varietal), que inclui dois brancos, um sauvignon blanc e um rosé, além de três reserva e um gran reserva.

Os rótulos fazem alusão aos povos originários da Terra do Fogo, área que inclui a Patagônia chilena. O desenvolvimento dos produtos incluiu uma pesquisa de mercado anterior, participação em eventos e visita à vinícola no Chile para chegar em um produto diferenciado, exclusivo e de alta qualidade.

Os vinhos Cuentos del Fuego são produzidos com uvas selecionadas do vinhedo El Peñasco, entrelaçadas com notas frescas de ervas aromáticas e finalizadas com taninos suaves, que agradam o paladar e deixam uma impressão duradoura.

“Estamos muito otimistas com essa linha. Fomos agraciados somente com feedbacks positivos durante a feira, tanto em relação à qualidade do produto quanto pela estética dos nossos rótulos. Todos aprovaram, repetiram e elogiaram. É uma nova linha de produtos para agregar ao nosso portfólio”, conta a supervisora de vendas da Blanic, Tamara Gonçalves.

Onde encontrar

A linha Cuentos del Fuego está disponível na Universo Casca de Noz, no Centro de Brusque, Empório Archer e Supermercados Archer. Na -feira, 10, a Blanic realiza uma degustação no Empório Archer das 16h às 19h.

A Blanic

Com esta novidade a Blanic atualmente conta com 48 rótulos próprios, incluindo as linhas Produtori in Clavesana, que é produzida em uma vinícola italiana, e a Herdade Paço do Conde, de Portugal.

A empresa trabalha com uma média de 60 mil toneladas de produtos importados anualmente, também com a marca própria Vicente Só, e faz parte do Grupo Upper, fundado em 2010 e que opera com soluções, distribuição e logística no mercado exterior.

