A empresa brusquense Lab47 – Soluções em Tecnologia se destaca no mercado com uma grande variedade de serviços e seu compromisso com a excelência tecnológica. Com o desenvolvimento de sites dinâmicos e personalizados, sites e-commerce, aplicativos e sistemas sob demanda, o empreendimento garante que cada projeto seja único e adaptado às necessidades específicas de cada cliente.

Há quase 10 anos, a empresa colabora com uma variedade de clientes do Brasil e do exterior para transformar suas visões digitais em realidade. A Lab47 visa entender as demandas do cliente para saber qual solução tecnológica resolverá seus problemas com o melhor custo-benefício.

A CEO da Lab47, a brusquense Flavia Crespi Wippel, salienta que ter um site é muito importante para uma empresa, ainda mais com a popularização de meios digitais.