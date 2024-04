“Uma das principais intervenções da empresa é a regularização das operações conforme a Norma Regulamentadora 12 (NR 12), que estabelece padrões essenciais para garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores durante o uso de máquinas e equipamentos. Essa NR resume boa parte do trabalho. Não se pode operar nada sem segurança hoje em dia. Um ambiente bom é um ambiente seguro. É bom para todos os lados”.

Com o crescimento contínuo do número de empresas na região de Brusque e seu entorno, o empresário conta que a demanda por serviços especializados em segurança do trabalho tem aumentado significativamente.

“O dinamismo do empreendedorismo na região exige um olhar atento para a saúde e a segurança dos colaboradores, o que, por sua vez, contribui para a preservação e o bom funcionamento dos maquinários utilizados nas indústrias. Perdi as contas de quantas vezes as empresas entraram em contato em situações urgentes, desesperadoras. Hoje é preciso estar atento. A precaução é capaz de salvar tanto a empresa quanto um colaborador”.