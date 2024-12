Empresário guabirubense assume como vice-presidente da Associação Catarinense de Supermercados

O empresário guabirubense Ivan Tridapalli, o Vavá, proprietário da rede de supermercados Carol, foi nomeado recentemente como vice-presidente da Associação Catarinense de Supermercado (Acats) durante o Prêmio Acats Fornecedores 2024, realizado em São José.

Durante a premiação, foi realizada a nomeação dos eleitos para a nova diretoria da Acats. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck.

Compõe a diretoria o reeleito Alexandre Simioni, Ceo do Grupo Passarela, Ivan Tridapalli, presidente do Supermercado Carol, e Paulo Cesar Lopes, do Grupo Top, que continua no cargo de presidente do Conselho Diretor.

“Sentimento de gratidão”

Vavá conta que tem um sentimento de gratidão com as pessoas que o indicaram e homologaram seu nome para um cargo, que é importante dentro do segmento supermercadista.

“Motivo também de alegria, pois venho de uma pequena rede de supermercados, e não esperava por esse momento. Sei das responsabilidades que o cargo exige, mas junto com toda nossa diretoria, e todo nosso quadro de colaboradores, tenho certeza que representaremos e faremos um excelente trabalho”, ressalta Vavá.

Ele explica ainda que a associação não representa apenas os estabelecimentos supermercadistas, mas todo o ecossistema que compõe o setor: supermercados, fornecedores, parceiros e outros atores essenciais.

“Promovemos a capacitação e a educação como pilares fundamentais. Por meio de programas, cursos e iniciativas, qualificamos profissionais e aprimoramos as práticas de gestão e operação no varejo”.

Além disso, contou que a entidade incentiva a realização de eventos que conectam os segmentos. E exemplificou a ExpoSuper, como uma das maiores feiras do país e que reúne milhares de participantes para discutir tendências, firmar negócios e fomentar a inovação no setor. “Acreditamos que o conhecimento é indispensável para o crescimento sustentável do setor”.

“Também atuamos como porta-vozes dos interesses do setor junto às esferas pública e privada, trabalhando para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas e assegurando que as demandas do varejo catarinense sejam ouvidas. A Acats está sempre focada no crescimento coletivo, contribuindo para que todos os envolvidos prosperem”.

Visibilidade para Brusque e região

Questionado se com sua nomeação Brusque e demais municípios poderiam ser beneficiados, o vice-presidente respondeu: “certamente minha atuação é voltada para o estado como um todo, mas vejo a possibilidade de dar ainda mais visibilidade às necessidades e oportunidades dos estabelecimentos de Guabiruba, Brusque e região. Santa Catarina já é reconhecida como um dos estados com maior potencial de consumo do país”.

Ivan Tridapalli ainda apontou que as famílias catarinenses gastam, em média, R$ 1.477 por mês em categorias que têm supermercados como destino principal, “o que representa 14% do orçamento domiciliar – um valor 26% maior do que a média brasileira”.

“Além disso, Guabiruba, Brusque e cidades vizinhas poderão contar com uma maior integração às ações da Acats, como eventos regionais, programas de capacitação e projetos que conectam supermercados e fornecedores. Por exemplo, 43% dos catarinenses compram produtos de hortifrúti em supermercados, e a região tem potencial para expandir ainda mais essa preferência, aproveitando as características locais de qualidade e proximidade”.

Vavá afirma, por fim, que seu objetivo é ampliar as conexões entre os municípios e posicioná-los como regiões de exemplo em inovação e dinamismo no setor supermercadista.

