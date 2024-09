Encontro de trilheiros, passeio ciclístico e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Encontro de trilheiros

O 3º Encontro de Trilheiros Motor Cheio, organizado pela Equipe Motor Cheio, será realizado neste domingo, 29, a partir das 9h, no Salão da Paróquia São José, no Centro de Botuverá. As largadas estão programadas para às 9h (quadriciclos) e 9h30 (motos). As inscrições para participar do evento já encerraram, porém, é possível assistir a competição de forma gratuita.

2. Passeio ciclístico

O Núcleo de Gestão Ambiental da Acibr realizará, no domingo, 29, o 2º Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente. A saída está marcada para às 8h30, no estacionamento do Centro Empresarial (Cescb), em Brusque. O percurso, com duração aproximada de 1 hora, passará pelas principais ruas do centro de Brusque. Ao final do passeio, haverá sorteio de brindes para os participantes. O evento é gratuito e não requer inscrição prévia.

3. Festa de São Francisco de Assis

Nesta sexta-feira, 27, a Comunidade da Cristalina realizará a 16ª edição da Festa de São Francisco de Assis. O evento acontecerá no salão da comunidade, localizado na Rua DJ 042, em Brusque, das 8h às 19h, com venda de cucas e cachorro-quente. No domingo, 29, a programação continua com uma missa às 9h30, seguida da bênção dos festeiros e início das comemorações no salão. Para o almoço, haverá venda de churrasco (alcatra) e galeto, ambos acompanhados de maionese, pãozinho e conservas. O tradicional cachorro-quente com duas linguicinhas também será servido durante todo o dia, além de cerveja e chope gelado para os convidados. Para a sobremesa, bolos caseiros e café estarão disponíveis. A partir das 15h, a Banda Celebration animará a tarde dançante, e às 18h ocorrerá o sorteio de uma rifa no bingo.

4. Pastelada da Acapra

No sábado, 28, das 16h às 20h, a Acapra realizará uma Pastelada na Sociedade Ipiranga, no bairro Souza Cruz, em Brusque. Além dos pasteis, haverá venda de bebidas e doces. Os pasteis serão vendidos por R$ 7, nos sabores carne, palmito e bananinha. As compras devem ser feitas antecipadamente. Para adquirir os cartões, basta entrar em contato pelo Instagram da ONG: @acaprabrusquesc.

5. Dia da família em Guabiruba

A Escola Básica Municipal Professor Carlos Maffezzolli, localizada no bairro São Pedro, em Guabiruba, promoverá no próximo sábado, 28, o Dia da Família na Escola. O evento acontecerá das 8h30 às 14h e contará com diversas atrações, como show de talentos, pescaria, cama elástica, bazar e brechó, roda da fortuna e uma oficina organizada pela UNIFEBE. Aberto a toda a comunidade, o encontro também oferecerá delícias como pastel, bolo e risoto à venda.

6. Feira de Natal na FIP

No sábado, 28, e no domingo, 29, acontece a Feira de Natal com Artesanato da FIP. No evento, você encontrará uma variedade de decoração, presentes e itens natalinos em um único local. A entrada é gratuita e contará com diversos expositores que trarão o encantamento do Natal. O Papai Noel estará presente para fotos e interações com as crianças. Além das compras, é possível brincar na pista de patinação no gelo.

7. Cuca e cachorro-quente de igreja

A Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, da Paróquia São Luis Gonzaga, em Brusque, realizará nesta sexta-feira, 27, venda de cuca e do tradicional cachorro-quente. As vendas terão início às 7h30. A cuca será vendida por R$ 25 e o cachorro-quente por R$ 6. O evento ocorrerá na rua São Pedro, número 1717.

