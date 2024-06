Entidades do comércio criticam proposta do governo de limitar trabalho aos domingos e feriados

Trabalho aos feriados

Se não quer ajudar, que não atrapalhe! Esta frase é muito pronunciada, e até com raiva, na direção das federações do Comércio (Fecomércio) e das Câmaras de Diretores Lojistas (FCDL) de SC, que estão juntas numa campanha junto a bancada federal catarinense no Congresso para se opor frontalmente à norma que o governo quer impor, com discussão agora adiada para agosto, que limita o trabalho aos domingos e feriados. Só se o respectivo sindicato “autorizar”. Acordo direto do comércio com os trabalhadores não. Que atraso!

Desavenças 1

Passado um ano e cinco meses desde a posse, governadores de cinco Estados enfrentam uma relação de altos e baixos com os presidentes das assembleias legislativas. Em SC, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o convívio entre o Executivo e o Legislativo é marcado por brigas internas, críticas veladas e pautas emperradas, afirma “O Globo”.

Desavenças 2

Quanto a SC, o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal (MDB) faz críticas pontuais ao governo, que prioriza as pautas ideológicas em detrimento das demandas dos deputados. “Há uma conversa institucional com todas as bancadas, mas não tem uma base consolidada; esse é o jeito do governador, como ele estabelece a comunicação”, diz Nadal sobre Jorginho Mello.

Xerife

Isabel Gallotti, filha e neta de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Luiz d´Assunção Gallotti e Paulo Gallotti, respectivamente), ambos nascidos em Tijucas, assumirá em setembro a Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e herdará todos os processos de investigação eleitoral que acusam o ex-presidente Bolsonaro e aliados dele. A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) está na lista.

Inimigo íntimo

Quem diria! O empresário brusquense Luciano Hang atuou pela aprovação de taxação de 20% sobre as compras de até 50 dólares em sites estrangeiros, rejeitada pelo seu amigo e ex-presidente Bolsonaro. O dono da rede Havan fez chegar a muitos congressistas que a cobrança garante um mínimo de isonomia entre os fabricantes brasileiros e asiáticos.

Infidelidade

Com cinco ministérios no governo Lula, PP, Republicanos e União Brasil não só apoiarão candidatos a prefeito contra o PT nas capitais como também estarão na mesma aliança do PLem municípios tidos como prioritários pelo partido. Um dos casos é Florianópolis. PL, Republicanos e União Brasil estão fechadíssimos no apoio à reeleição de Topázio Neto (PSD).

Castigo

O Ministério Público de SC, via ação civil pública conseguiu a condenação do Clube Atlético Paranaense, da sua torcida organizada Os Fanáticos e da Confederação Brasileira de Futebol, para que paguem indenização por danos morais coletivos de R$ 300 mil, como responsáveis pelo confronto ocorrido entre a torcida do clube paranaense com a o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, na Arena Joinville, pelo Campeonato Brasileiro da Série A em 2013. O dinheiro vai para o Fundo de Restituição de Bens Lesados do Estado de SC. Isso se for acolhido recurso para aumentar o valor.

Mudanças climáticas

Apesar dos inúmeros eventos climáticos ocorridos em SC nos últimos anos, o Estado não tem até agora um plano que considere tais alterações e seus efeitos, normalmente extremos. O deputado estadual Markito (Psol) descobriu há dias que há somente uma lei, de 2016, e não um plano estadual na área.

ICMS Ecológico

Assunto que se discute há décadas, a criação do ICMS Ecológico em SC finalmente está avançando no Legislativo estadual. Um projeto de lei propõe que do total do tributo arrecadado pelo Estado, um percentual de 1% a 3% seja repartido entre os municípios que promoverem ações de saneamento ambiental, educação ambiental, redução do desmatamento, recuperação de áreas degradadas e proteção de mananciais, entre outra ações.

Família Schurmann

A famosa expedição cientifica Voz dos Oceanos, da conhecida Família Schurmann, catarinense, agora tem uma versão terrestre, composta por cinco mulheres, que começou pelo litoral de SC e que chegou semana passada na cidade do Rio de Janeiro. Em todo percurso por cidades litorâneas, até o Pará, são recolhidas amostras de ostras e mexilhões para uma pesquisa, com a parceria da Universidade de São Paulo, de diagnóstico sobre a presença de microplásticos em seres marinhos consumidos pela população.