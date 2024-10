Escola de boxe no bairro Steffen, em Brusque, tem inscrições e atendimentos gratuitos

A Escola de Boxe Combate 60 tem inscrições abertas para aulas de boxe olímpico para iniciantes e alto rendimento em seu projeto social, realizado no ginásio de esportes do bairro Steffen, ao lado do campo do América. As aulas são realizadas às terças-feiras, das 18h às 19h, e aos sábados, das 10h às 11h30.

A matrícula é feita presencialmente ou entrando em contato via WhatsApp no número (47) 99267-9214. A princípio, são 40 vagas ao todo para meninas e meninos dos 6 aos 20 anos. As aulas são gratuitas.

A escola foi inaugurada em 28 de setembro a partir da doação de diversos materiais de boxe, inclusive o ringue.

“O objetivo da escola é proporcionar inclusão social e promoção de saúde, especialmente crianças para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, através do esporte e da disciplina que o boxe exige”, relata o idealizador do projeto, Eliomar Paulo das Neves, o Mestre Urso.

“A equipe já realizou projetos sociais em outras regiões, com resultados positivos em termos de impacto na comunidade e desenvolvimento dos alunos”, afirma.

Neste sábado, 19, Guilherme Silva e Matheus Santana, do Combate 60, participaram de lutas do Cinturão de Ouro, evento realizado em Balneário Camboriú.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: