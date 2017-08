Espetáculo musical comemora 44 anos da Unifebe na próxima semana

Ao som de Djavan, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom Jobim e outros clássicos da música popular brasileira, a Unifebe comemora nesta terça-feira, 29, seus 44 anos de história.

O aniversário da Instituição será celebrado com o Espetáculo Musical de Música Popular Brasileira do Coro Unifebe, sob a regência de Louise Clemente, a partir das 19h30 no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb), com entrada gratuita.

Segundo a coordenadora de eventos da Unifebe, Luana Franciele Fernandes Alves, a programação foi preparada com objetivo de disseminar a cultura e comemorar com a comunidade este importante momento Institucional.

A regente Louise explica que a inspiração para o espetáculo foi prestar uma homenagem aos compositores da Música Popular Brasileira, ao mesmo tempo em que comemora o aniversário da Unifebe. No dia 29 de agosto, o coro pretende despertar no público sensações de alegria, entusiasmo e gratidão por essa profissão tão bonita que é a do compositor.

“Há muito tempo nos dedicamos à interpretação de repertório de MPB como foco principal. Nada mais justo do que homenagear esses artistas que nos presenteiam com suas obras primas para que possamos apreciar e interpretar. Compor é uma atividade que exige muito conhecimento musical, criatividade, expressividade, sensibilidade e diversas outras qualidades que a tornam muito especia”, afirma.

O espetáculo também contará com a participação especial da cantora Tatiane Krieger Niebuhr e das integrantes do Canto Daqui Ally Knihs e Cintia Torresani Pagel.

44 anos da Unifebe

Quando? Dia 29 de agosto – Terça-feira

O quê? Espetáculo do Coro Unifebe

Horário? 19h30

Local? Teatro do Cescb

Entrada gratuita