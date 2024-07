História empreendedora

Na década de 1970, o pai de Mario, Egon Nicolau Fischer, abriu uma fábrica de molas em Brusque. Egon foi o primeiro fabricante de molas de Santa Catarina.

Contudo, em 1983, a empresa foi vendida a uma concorrente do Rio Grande do Sul, que levou a estrutura embora. Então, no ano seguinte, Mario, junto dos irmãos e um cunhado, fundou uma metalúrgica de molas.

“Começamos tudo do zero. Fiquei por quase 16 anos nesta empresa, depois parti para a parte de vendas. Achei um ótimo caminho de negócios. Antes, não havia concorrência, só o meu pai. Hoje, não. O mercado mudou”, continua.

Pouco antes da virada do milênio, junto da esposa Eliana, foi fundada a Espiral Molas. O nome faz referência ao nome do casal, que está há quase 30 anos juntos. “A gente produz as molas, como o meu pai. Mas hoje, temos mais tecnologia e maquinário”, aponta o brusquense.