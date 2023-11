Está adiado processo seletivo da Secretaria de Educação de Brusque

A prova objetiva do processo seletivo da Secretaria de Educação de Brusque (Edital nº 012/2023) que seria realizada neste domingo, 19, está adiada por conta das fortes chuvas e dos riscos para a população. A nova data confirmada é 3 de dezembro. Um novo cronograma será divulgado na próxima terça-feira, 21, no site do concurso.

Para outros esclarecimentos, está disponível um atendimento via WhatsApp, através do número (47) 3321-0150, em horário comercial. Também é possível o contado pelo e-mail concursopublico@furb.br.

O concurso visa a contratação, em caráter temporário, de diversos cargos com exigência de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. A carga horária varia entre 10h, 20h e 40h semanais. Já as remunerações vão de R$ 514,41 a R$ 4.968,61, dependendo da carga horária, do cargo e da formação.

As vagas são para monitore escolares, coordenadores pedagógicos e professores com atuação em diversas áreas.

