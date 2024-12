Após a reforma iniciada em fevereiro de 2023, o estádio Augusto Bauer receberá seu primeiro evento com shows: um sunset reunindo duas apresentações nacionais e uma regional, em 14 de dezembro, sábado, a partir das 15h. As atrações são o pagode do Atitude 67 e do Grupo Sem Abuso, além do sertanejo de Téo e Felipe.

Os eventos e shows que serão realizados no estádio a partir da reforma serão organizados por uma produtora, a Backstage Entretenimento, em parceria com o Clube Atlético Carlos Renaux. O estádio Augusto Bauer, quando utilizado para shows e eventos, passa a ser chamado de Arena Carlos Renaux pelo clube e pela produtora parceira.

O sunset (formato de eventos realizados entre o fim da tarde e o início da noite) tem cinco setores, com ingressos em diferentes preços, que, nas pistas, variam a partir de lotes.

Os camarotes estarão localizados na lateral do campo. Os demais setores na faixa central, e o palco ficará do lado da arquibancada atrás do gol, no lado oposto ao do centro comercial.

Ingressos estão à venda de forma online.

