Estados não utilizam todos os recursos enviados pelo Fundo Penitenciário Nacional

Sobra dinheiro

O Ministério da Justiça calcula que Estados deixaram de utilizar 41,7% do total de recursos enviados via Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) entre 2016 e 2023. No caso de SC os repasses totalizaram R$ 21,1 milhões, dos quais 76,64% em execução. O curioso é que no conflagrado Rio de Janeiro, que recebeu o maior valor, R$ 123 milhões, ainda não foram usados R$ 87 milhões.

Fábrica e bilionários

Quem mora ou visita Jaraguá do Sul não percebe que ali há uma fábrica de bilionários, todos vinculados à WEG. A empresa tem 29 deles na dos mais ricos do Brasil. Poucos se dão conta por um motivo: a extrema discrição desses verdadeiramente ricos, que se sabe a fonte de onde vem seu dinheiro. Bem ao contrário de dezenas de dezenas de outros catarinenses autointitulados “bilionários” de araque que se exibem por aí.

Se….

O senador Sergio Moro pode ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por ter feito gastos de pré-campanha desproporcionais. Convenhamos, honestamente: se for feita uma séria e profunda investigação sobre os demais senadores a esse respeito e aplicada a tal desacreditada jurisprudência, quantos sobrarão dos 81?

Retrovisor

Florianópolis tem a lei municipal 3.455, de 1990, que permitiu a prática de nudismo na praia da Galheta. Foi notícia em todo país e no mundo, até pela “ousadia”, digamos assim. Agora, a prefeitura, numa guinada conservadora, sob alegação de que a lei não está regulamentada, decidiu que não é mais assim e até usa drones para flagrar quem burla as regras.

Reurb avança

Os cartórios estão impulsionando o avanço do Reurb – excelente programa de regularização fundiária Urbana em SC, que já responde por quase 13% dos processos brasileiros (30,8 mil). As entidades que representam as serventias querem avançar mais: esta semana o atual vice-presidente da Anoreg/SC, Eduardo Arruda Schroeder, e os ex-presidentes Miguel Ortale e Renato Martins Silva estiveram com o diretor executivo da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Adriano Caldas, buscando adesão e divulgando a Caravana da Reurb, que passará por todas as 21 associações de municípios do Estado a partir de maio. A proposta é sensibilizar a sociedade e impulsionar nos municípios a política de regularização urbana, incluindo treinamento e disponibilização de material didático às prefeituras.

Adiante 1

Mesmo diante do risco de sofrer multa de R$ 10 mil, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Florianópolis informa que em média uma pessoa em situação de rua é recolhida e encaminhada aos serviços de saúde mental e assistência social. Mantendo este ritmo, sua tarefa demorará anos. Há no momento cerca de mil pessoas em tal situação, cadastradas, na capital catarinense.

Adiante 2

No complemento da ação que encaminha moradores de rua para diferentes atendimentos, a mesma prefeitura vai iniciar uma campanha contra a esmola. Quer levar a população a pensar que tais pessoas, agora , querendo ou não, sendo atendidas com alimento e abrigo, usarão o dinheiro mendigado para droga e bebida. Parece não haver controvérsias quanto a isso.

Santidade

Termina neste sábado a fase arquidiocesana da causa de beatificação e canonização do promotor de Justiça do Ministério Público de SC Marcelo Henrique Câmara. Agora, a documentação segue para a etapa romana, no Vaticano. A fase será encerrada por uma solenidade que ocorrerá às 16 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Ingleses, no extremo-norte da Ilha de SC.

Telhado de vidro

Na mesma semana em que a primeira-dama da República, Janja, defendeu as mulheres em um evento da ONU, fez-se silencio total, dela e de todo o governo, no caso envolvendo Lulinha, filho do presidente, denunciado por violência doméstica. Se fosse uns outros seria o maior escarcéu, não?