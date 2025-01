Estilista catarinense assina look de Michelle Bolsonaro na posse de Trump

Modelito

No mundo da moda sobram alfinetadas, em todos os sentidos. Aqui e ali, leu-se, ontem, comentários sobre um modelo que Michelle Bolsonaro vestiu no baile de Donald Trump, um casaco-vestido longo de gola alta. E nada sobre quem os produziu, a estilista catarinense Luhana Pawlick.

Boa notícia 1

Diante do caos diário nas principais rodovias federais de SC, chega de Brasília a grande notícia: a Agência Nacional de Transportes Terrestres prometeu ontem protocolar em fevereiro, no Tribunal de Contas da União, a proposta com as obras prioritárias para SC que serão executadas imediatamente. Segundo a ANTT, no próximo mês será enviado o relatório detalhado também à bancada catarinense no Congresso, com a lista das obras que serão executadas. Os parlamentares poderão analisar se as principais demandas do Estado estão contempladas.

Boa notícia 2

O senador Esperidião Amin destacou os pedidos emergenciais que serão fundamentais para a infraestrutura em SC. Para a BR-101 Norte, estão a terceira faixa na altura da região de Itajaí, entre Porto Belo e Penha; instalação de pontos de parada e descanso para motoristas em Garuva e Itajaí (um em cada município); solução para o Morro dos Cavalos, onde é indispensável viabilizar a construção de túnel; e execução das marginais, com iluminação, no Contorno Viário de Grande Florianópolis, atendendo pedidos de Biguaçu, Palhoça e São José.

Gol contra

A decisão do Avaí de cobrar R$ 200 pelos ingressos da torcida visitante no clássico contra o Figueirense é, sobretudo, arrogância à parte, uma atitude antidesportiva que merece todo repúdio.

Poluição sonora

Não bastam as incontáveis motocicletas impunemente trafegando com seus escapamentos abertos e duas novidades se incorporam na explosão da poluição sonora em Florianópolis e que logo migram para o interior do Estado: veículos particulares que diante de um trânsito mais pesado acionam sirenes como se fossem ambulâncias ou viaturas policiais. E, com eles, pequenos veículos utilitários de “atendimento de urgência a animais”, com sirenes abertas pedindo espaço livre nas vias públicas. Pode?

Lido, alhures

“Há quatro anos, Donald Trump, depois de perder a eleição, tentou entrar no Capitólio pela janela, e não conseguiu. Agora voltou e entrou pela porta da frente, aclamado, depois de vencer a eleição na maior potência mundial e símbolo da democracia. Tem algo de errado no mundo”.

BMW

A BMW encerrou 2024 batendo recorde de vendas e preparando o terreno para um 2025 repleto de novidades. E para comemorar seus 30 anos de presença no Brasil, sua fábrica de Araquari, em SC, será o centro de um novo ciclo de investimentos. De 2025 e 2028, destinará R$ 1,1 bilhão para o desenvolvimento de veículos mais eficientes, contemplando modelos flex, híbridos e elétricos.

Saúde infantil

SC inicia 2025 com um marco na saúde infantil: a aprovação da lei que torna obrigatório o teste do olhinho em recém-nascidos. A medida visa prevenir doenças graves, como o retinoblastoma. O exame será realizado em até 72 horas após o nascimento, com avaliações complementares nos primeiros anos de vida, garantindo diagnóstico precoce e tratamento eficaz. A lei resulta de mobilização intensa da Sociedade Catarinense de Oftalmologia e do impacto de campanhas nacionais que deram voz a uma causa urgente.

Direção errada

O percentual de brasileiros que veem o país “na direção errada” avançou em 2024 e fechou o ano em 60%, mostra pesquisa do instituto Ipsos. Dois terços (65%) avaliam que a economia está “mal”, enquanto 35% veem um cenário positivo. Em dezembro de 2023 esses percentuais eram de 61% e 39%, respectivamente. Pena que o levantamento não tem um recorte para o sul do país. A percepção pessimista parece maior.

Cinismo

A impunidade que assola o país teve, por estes dias, mais uma demonstração cínica: um vídeo do corruptíssimo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão por crimes apurados na Operação Lava Jato, na piscina em cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, dando indicações de filmes para seus seguidores. Lava Jato, como se sabe, desmontada por uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal.