A pergunta que fica no ar quando falamos sobre cassino online é: como encontrar um site de cassino online ideal e de confiança para você jogar e lucrar?

Não é uma tarefa tão simples como se imagina, certo? Com tantas ofertas no mercado de jogos online, é de se esperar que as plataformas de jogos tenham diversas opções de bônus e promoções a oferecer aos seus clientes.

Alguns fatores cruciais para identificar sites interessantes na hora de abrir uma conta devem ser levados em conta, como as licenças e regulamentações fornecidas pelos órgãos responsáveis. Um outro item a se considerar é a quantidade de jogos oferecidos e os provedores dos mesmos.

Mas o mais importante de todos eles é, sem dúvidas, a variedade de bônus, ofertas e promoções disponíveis. E quando falamos em bônus, devemos pensar além dos bônus de boas-vindas, certo? Vejamos então a seguir como encontrar um site que reúna todos esses itens.

Tipos de Bônus em Cassinos Online

É certo que um casino com bônus grátis de boas-vindas atrai qualquer jogador novo e sem experiência no assunto. Estamos aqui, entretanto, para mostrar que os bônus vão além dos bônus de primeiro depósito.

Saber como um cassino online funciona e se a empresa está pronta para ajudar você a resolver situações adversas (como problemas relacionados a saques e depósitos) é o que de fato lhe dará segurança para abrir uma conta e começar a jogar.

A seleção de jogos oferecida por um cassino online também é outro item a ser avaliado e considerado. Provedores de jogos, como Pragmatic Play e Evolution Gaming, tornam a jogabilidade e experiência do usuário muito mais agradáveis, tendo em vista que são empresas que atuam há bastante tempo no mercado de jogos online.

Jogos de slots, roleta, blackjack e bacará estão entre os mais procurados, e as plataformas buscam constantemente atualizá-los e fazer com que seus clientes se divirtam de forma despreocupada.

Vamos então, passar para a seção dos bônus existentes em cassinos online, especialmente para você que acha que somente os bônus de boas-vindas são interessantes! Vejamos.

Bônus de Aniversário

Como o nome indica, um bônus de aniversário é dado pelo site de cassino online em virtude da comemoração do aniversário do cassino. E é uma oferta com prazo limitadíssimo (podendo durar uma semana, um mês ou um único dia).

Esses bônus também podem se referir ao aniversário do cliente! Mediante cadastro, a plataforma saberá a data exata de nascimento do usuário, e poderá notificá-lo com um bônus. Como exemplo, há sites que dão até 300% de bônus relativo ao depósito efetuado e mais créditos promocionais. Para isso, é sempre importante seguir os termos e condições e ler sobre os requisitos de apostas necessários para receber seu bônus.

Bônus de recarga

Mais uma oportunidade para escolher um bônus em cassinos online! Os bônus de recarga podem ser dados em datas comemorativas ou eventos, como a Black Friday, e se caracterizam como uma ótima oportunidade para aumentar os fundos de saldo de jogo. Geralmente, um valor precisa ser depositado para você receber a recarga que pode chegar a 70% na maioria dos casos.

Mais uma vez, aqui o bônus tem duração curta, ou seja, pode ser de apenas um dia.

Bonus sem depósito

Um bônus sem depósito pode ser também uma estratégia interessante! Já ouviu falar em tokens grátis? Pois é. Neste caso, o site de cassino não exige nenhum depósito prévio, e nem mesmo requisitos de apostas a serem cumpridos. Aqui, a oferta se dá geralmente para novos membros e, em alguns casos, pode ser usada juntamente com bônus de boas-vindas.

Tokens são dados aos usuários a fim de serem guardados ou utilizados como dinheiro real. E lembre-se de que existe um prazo de retenção a ser cumprido (que varia de algumas horas até 5 dias).

Cashback

Outra oferta bastante comum em datas comemorativas, como Carnaval e Black Friday, é o cashback. O valor do dinheiro recebido de volta vai variar conforme o valor do depósito feito, na maioria dos casos.

Por exemplo, se você depositar R$25,00, recebe um bônus de 10%. Caso deposite R$50,00, recebe um bônus de 50%. O dinheiro é enviado diretamente para a sua conta mediante o requisito de apostas cumprido.

Outros Jogos Além de Cassino Online

Agora, imagina ter a possibilidade de realizar apostas esportivas em um site de cassino online? Fantástico, concorda? Pois bem, o fato é que a maioria das casas de apostas esportivas também oferecem sessões de jogos de cassino online, onde você pode aliar dois tipos de entretenimento em um só lugar.

Com o sucesso e interesse maior dos brasileiros pelas apostas esportivas, pode ser uma boa opção para os que buscam por um site novo.

Conclusão

Como considerações finais, podemos resumidamente concluir que as casas de apostas esportivas e cassinos online estão sempre interessados em trazer benefícios aos seus clientes, seja através de promoções, ofertas e bônus, ou com jogos atrativos e divertidos.