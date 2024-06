Em um cenário educacional altamente competitivo, onde o desempenho dos alunos nos exames nacionais é um reflexo direto da qualidade do ensino oferecido, o Colégio Cônsul Carlos Renaux, em Brusque, sobressai-se como um verdadeiro exemplo de excelência acadêmica.

Prova disso é o recente feito alcançado por seus estudantes, que conquistaram a melhor média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Santa Catarina, erguendo o nome da instituição ao topo da lista. Em Brusque, a instituição se mantém em primeiro lugar.

Educação de qualidade

Com uma história enraizada em tradição e compromisso com a educação de qualidade, o Colégio Cônsul Carlos Renaux tem se destacado como um farol de oportunidades para os jovens da região que almejam um futuro acadêmico promissor.

Sob a liderança de uma equipe docente dedicada e comprometida, a instituição tem proporcionado um ambiente de aprendizado estimulante, onde os estudantes são incentivados a buscar o melhor de si mesmos.

“Os resultados refletem um trabalho de equipe que vai desde o início até o final da idade escolar. Chegar ao seleto grupo das melhores escolas pode até parecer algo pontual, de uma turma só, mas quando se mantém regularmente entre as melhores, é sinal de que o trabalho está sendo sólido. É isso que acontece quando uma instituição pratica uma educação de qualidade”, diz o professor de geografia do Colégio, Jonathan Kreutzfeld.

Sempre no topo

A conquista da melhor média do Enem em Santa Catarina é um testemunho da eficácia do método de ensino adotado pelo Colégio Cônsul Carlos Renaux. O desempenho de sucesso dos alunos, por exemplo, é regular, visto que o Colégio ficou em 7º lugar na média geral do estado no Enem 2022. Em Brusque, continua em primeiro lugar.

“Foi muito legal saber que a nossa turma conquistou números tão bons. Tudo é resultado de um trabalho em conjunto com os professores. A equipe é incrível e dedicada. No Colégio Cônsul tenho uma casa e uma relação de amizade com todos. O ambiente é acolhedor e isso foi essencial. A qualidade da educação no Colégio Cônsul é incomparável. Lá crescemos como estudante e pessoa”, diz a ex-aluna Sophia Helfenstein, que atualmente estuda medicina.

O diretor do Colégio Cônsul Carlos Renaux, Otto Hermann Grimm, compartilhou sua visão sobre o sucesso recente dos alunos. “Estamos extremamente orgulhosos do desempenho de nossos estudantes no Enem. Isso é o resultado de um trabalho árduo e contínuo de toda a nossa equipe, bem como do comprometimento e dedicação dos próprios alunos. Estamos confiantes de que essa conquista é apenas o começo de um caminho repleto de realizações acadêmicas para cada um deles”.

Além de alcançar uma posição de destaque no Enem, o Colégio Cônsul Carlos Renaux tem se destacado pela capacidade de preparar os alunos para os mais desafiadores vestibulares do país. Com uma taxa de aprovação impressionante em universidades renomadas, tanto públicas quanto privadas, os ex-alunos da instituição têm trilhado caminhos de sucesso em diversas áreas do conhecimento.