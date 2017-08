Estudantes recebem exemplares do caderno especial de Brusque 2017

A Prefeitura de Brusque renovou o projeto de leitura nas escolas, iniciado há quase dez anos, em parceria com O Município. A iniciativa tem o incentivo e apoio da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e visa aproximar os conteúdos escolares da realidade dos leitores. O apelo do conteúdo regional do jornal O Município aumenta o interesse dos alunos e facilita o processo de aprendizagem pela leitura. O projeto realiza a entrega diária de 300 jornais distribuídos em todos os 62 estabelecimentos educacionais da cidade.

Com o projeto, a Secretaria de Educação busca contribuir para a democratização da informação trabalhando seu acesso e pluralidade como direito fundamental do cidadão à construção do conhecimento, tomada de decisão, autonomia e exercício pleno da cidadania aos mais de 12 mil estudantes da rede municipal.

Nesta terça-feira, 8, a Escola de Ensino Fundamental Professora Isaura Gouvêa Gevaerd, no bairro Thomaz Coelho, fez a entrega oficial dos exemplares do caderno de Brusque, “Retratos da História”, aos alunos do sétimo ano. Segundo a coordenadora pedagógica de anos finais, Tatiane Ventura, o material histórico, que faz parte do projeto de leitura nas escolas, será utilizado em trabalhos escolares que são desenvolvidos em parceria entre as disciplinas de História, Geografia e Artes.

Tatiane conta que os alunos do quarto e terceiro anos também utilizam o jornal O Município como referência para trabalhos. Os especiais produzidos em anos anteriores, como o “Casarões”, de 2015, também foram arquivados para consulta.