Ex-delegado da Polícia Civil de Brusque é nomeado para Secretaria de Trânsito

Novo diretor

Alonso Moro Torres, ex-delegado da Polícia Civil de Brusque, foi nomeado ontem pelo prefeito Jonas Paegle para ocupar o cargo de diretor da Secretaria de Trânsito e Mobilidade. No mesmo dia, também foi designado para responder interinamente pela Setram, no lugar de Luis Henrique Blumer, servidor de carreira da pasta, exonerado do cargo de diretor que ocupava até então.

Luciano governador

O colunista Clóvis Reis, do Jornal de Santa Catarina, tratou nesta semana de especulações que correm as rodas de políticos do estado, as quais dão conta de eventual candidatura do empresário Luciano Hang, dono da Havan, ao governo do estado, em 2018. Hang, segundo o próprio colunista, nega com veemência qualquer pretensão política ou compromisso partidário, o que é o mais crível. Tendo em vista o tamanho que a Havan tem hoje, seria difícil que ele deixasse os negócios para ingressar em uma campanha.

Por conta e risco

Ontem, algumas pessoas foram avistadas utilizando a ponte Arthur Schlösser, próximo ao terminal, que está interditada pela prefeitura por ser considerada de risco para pedestres e veículos. Inclusive, segundo relatos, placas que informavam a interdição foram arrastadas. A Secretaria de Trânsito reitera que o laudo sobre a ponte ainda não está pronto, e não é possível garantir a segurança de quem passar pelo local. Quem o fizer está por sua conta e risco, segundo a prefeitura.

Profissionais para a UPA

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania lançou edital no qual informa a abertura de vagas, mediante processo simplificado, para contratação de técnico em enfermagem, cirurgião dentista, enfermeiro e médico para a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque. Assim como no processo seletivo de nutricionista, que restou deserto, esse corre o mesmo risco, por causa dos salários nada atrativos: pouco mais de R$ 3 mil para médico, por exemplo, em regime de 20 horas semanais.

Leitura de parecer

Na sessão de hoje da Câmara de Brusque, marcada para as 17h, está prevista a leitura e votação de parecer da Comissão Especial de Ética e Decoro Parlamentar formada pelo Legislativo para investigar o vereador Joaquim Costa, o Manico (PMDB). Trata-se de representação contra o vereador, acusando-o de ter determinado a realização de serviços em locais particulares, enquanto diretor de Obras da prefeitura, no ano passado.

Mudanças na prefeitura

Um importante cargo comissionado da Prefeitura de Brusque, que registra pouca rotatividade ao longo dos últimos anos, tem novo titular. Adilson Schaefer pediu exoneração do cargo de médico auditor do município, e foi substituído por José Ricardo Eing. Sua função é avalizar a concessão de auxílios-doença e outros, mediante perícia médica feita nos servidores públicos.

Senador em Brusque

O senador Cristovam Buarque, ex-reitor da UnB e ex-ministro da Educação confirmou que ministrará a conferência magna “Educação, Prioridade Nacional: Um Imperativo”, às 19h de 6 de setembro, no teatro do Centro Empresarial de Brusque. O evento integra o Ciclo Brusquense de Conferências Magnas Temáticas, que marca o bicentenário da Independência do Brasil. Contando com sete conferências, o ciclo foi inaugurado em 14 de novembro de 2016, com a palestra de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, sob o tema “A Monarquia na Construção do Brasil Independente”.

Fórum quer explicações

Novas medidas adotadas no atendimento da agência do INSS serão questionadas pelo Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e região junto à gerência regional do órgão. O encaminhamento de boa parte dos procedimentos para a internet consta entre as reclamações que tem chegado aos sindicatos. Para os sindicalistas, a medida de encaminhar o cidadão para obter todas as informações online prejudica muitas pessoas que não dispõem de acesso à internet.

Câmeras de monitoramento

Em Guabiruba, o vereador Jaime Nuss (PMDB) solicita ao prefeito Matias Kohler que providencie a instalação de uma câmera de monitoramento no entroncamento da rua 10 de Junho com a rua José Dirschnabel, no Centro da cidade. Isso porque a câmera que havia no local e servia para monitoramento da região e filmagens de eventuais ocorrências foi derrubada por um caminhão que subiu a calçada.

Visita à Alemanha

​No último dia 16, Rosemari Glatz, professora da Unifebe e colunista de O Município foi recebida na sede da Prefeitura de Karlsdorf-Neuthard pelo prefeito Sven Weigt e pelo vice-presidente da Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft (BSG) Lothar Hillenbrand. Rosemari aproveitou a passagem pelo estado de Baden-Württemberg para tratar de assuntos relacionados às parcerias entre as comunidades de Karlsdorf-Neuthard e Guabiruba e entre o Distrito de Karlsruhe e o município de Brusque, bem como para entregar alguns exemplares do livro Famílias de Origem Alemã no Estado de Santa Catarina para escolas, bibliotecas e museus.