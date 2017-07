Woody Allen & Amazon!

E por falar no diretor, o novo filme de Woody Allen, Wonder Wheel, não só foi produzido como também será distribuído diretamente pela Amazon. Será a primeira vez em que a gigante do comércio online (tão gigante que esta semana, por algumas horas, seu CEO, Jeff Bezos, se tornou a pessoa mais rica do mundo, batendo Bill Gates) não terá parceiros na distribuição de uma obra, dando mais um passo para se tornar um estúdio completo. O filme estreia no final deste ano.

Unreal renovada!

Com tanta série acima da média sendo sempre cancelada, é de se comemorar a renovação da super didática UnReal – e é uma renovação especial, já que garante a produção da quarta temporada antes ainda da estreia da terceira. Yes! Mneos positivo, tem a notícia de que a terceira temporada foi adiada e só vai ao ar ano que vem. Não precisava…

Mais uma vez, deixo a recomendação: se você quer ter uma noção do que é a manipulação e a edição em reality shows, cace uma reprise no Lifetime. A série é esclarecedora – além de ótima “enquanto” história.

O fim do 3D?!

Taí uma notícia surpreendente: a IMAX, a gigante tecnológica e exibidora de filmes, anunciou nos States que vai focar suas produções e salas em filmes 2D.

Sendo que a TV 3D também ficou longe de atingir a popularidade esperada e que os videogames 3D não se tornaram ainda o padrão da indústria, é o caso de se pensar se as imagens tridimensionais mais distraem do que acrescentam à nossa experiência de espectadores. Não parece um retrocesso?