Experiências da família Schürmann serão tema de palestra em Brusque

No mês de junho, a comunidade brusquense vai ter a oportunidade de assistir a palestra ‘Navegando com sucesso’, com o velejador e economista Vilfredo Schürmann.

O evento, que está sendo organizado pela Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em parceria com a Toalhas Atlântica, será realizado no dia 8 de junho, às 19h30, no Centro Empresarial.

Toda a verba angariada será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e os ingressos podem ser adquiridos na Acibr ou CDL ao valor de R$ 50.

A parceria da Toalhas Atlântica com a Família Schürmann existe há quase três anos, desde quando a empresa brusquense literalmente embarcou na Expedição Oriente, a bordo do veleiro Kat, com itens de cama, mesa e banho, desenvolvidos exclusivamente para a ocasião.