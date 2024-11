Tweet no Twitter

Na última terça-feira, 5 de novembro, a agência de marketing brusquense Expmark trouxe para a cidade um marco inédito ao conquistar o primeiro lugar na categoria Especialista em Novos Negócios – Silver no Prêmio Limitless RD Station 2024.

A premiação, de abrangência nacional e reconhecida como uma das mais importantes do setor, ocorreu durante a edição de 2024 do RD Summit, o maior evento de marketing, vendas e e-commerce da América Latina, realizado em São Paulo.

Fundada em 2018, a Agência Expmark é parceira da RD Station há apenas dois anos e já conseguiu se destacar entre mais de 2 mil agências participantes do programa de parcerias da empresa.

“Esse prêmio é totalmente meritocrático. Não nos inscrevemos, fomos selecionados pelo volume de novos negócios que geramos para a plataforma”, explica a fundadora e CEO da agência, Izabel Reis.

Ela ressalta a importância do reconhecimento para Brusque e afirma que essa é a primeira vez que uma agência da cidade conquista o prêmio. “Se trata de um prêmio extremamente sério e difícil de alcançar. Isso é resultado de quase sete anos de muito trabalho, aprimoramento de processos e fortalecimento de parcerias”.

Trajetória de inovação e resultados

Desde sua fundação, a Expmark se consolidou como uma agência de marketing 360º, oferecendo soluções completas para empresas em nível nacional e internacional. Entre os serviços estão planejamento estratégico, social media, branding, tráfego pago, inbound marketing, CRM, produção de fotos e vídeos, desenvolvimento de sites e ações de marketing offline.

A agência, que possui clientes por todo o país, se destaca no mercado pelo endomarketing, programas de intercâmbio interno e pela especialização de seus quase 20 colaboradores. Além desses fatores e do prêmio, a Expmark carrega em seu histórico participações em eventos e ações marcantes, como no reality show SOS Agência, da Umbler.

“Estamos sempre inovando, trazendo novidades tanto para o mercado quanto para a nossa equipe. Já estamos com planos de expansão para 2025, incluindo aumento na carteira de clientes e no número de colaboradores”, reforça Izabel.

Os gestores da agência, João Alves e Caroline Arquilini Alves, também celebraram o reconhecimento. “Esse prêmio é um reflexo do esforço coletivo do nosso time. Representa não apenas a nossa parceria com a RD Station, mas também o impacto que conseguimos gerar para nossos clientes”.

RD Summit e o Prêmio Limitless

O RD Summit, realizado anualmente, é o maior palco de discussões e inovações em marketing digital, vendas e e-commerce da América Latina, atraindo milhares de profissionais e empresas.

Dentro do evento, o Prêmio Limitless RD Station, vencido pela Expmark, celebra os parceiros mais relevantes da plataforma, avaliando desempenho, inovação e impacto no mercado.

Para a Izabel, o troféu conquistado em 2024 é mais do que um reconhecimento; é um símbolo do comprometimento e da visão de futuro da agência.

“Esse momento nos motiva a buscar ainda mais excelência e a continuar representando Brusque em grandes eventos do setor. Com um histórico de sucesso e planos ambiciosos para os próximos anos, a Agência Expmark demonstra que o marketing brusquense tem muito a oferecer no cenário nacional e internacional”, conclui a CEO.

