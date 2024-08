A sétima edição da Feira Tecnológica da Construção Civil, a Fairtec 2024, acontece entre os dias 12 e 15 de setembro, no Pavilhão da Fenarreco, trazendo as novidades, inovações e tendências do setor. A abertura, na quinta-feira, 12, acontece às 19h.

A realização do evento é do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), em parceria com a Andrade Eventos. No total, o evento terá cerca de 80 expositores e muitas novidades.

A Fairtec 2024 promete ser um marco para o setor da construção civil em Brusque, unindo inovação, tecnologia e um compromisso renovado com a sustentabilidade.

“Cada expositor vai buscar trazer um lançamento ou uma inovação. A feira está sempre procurando se adequar às tendências do mercado. Procuramos priorizar as empresas da região para valorizar os negócios locais. Os visitantes terão inovações na área da construção, mas também aqueles que buscam decoração e artigos para casa, além de serviços, vão encontrar muitas opções na feira”, destaca o presidente do Sinduscon, Ralf Maschio.