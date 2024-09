Com vasta experiência no setor de venda de carros, o empresário Adriano Kohler, ao lado da família, inaugurou no último fim de semana a Fanj Veículos, sua nova garagem própria em Brusque.

O empreendimento é resultado de seis anos de trabalho com automóveis e um mês de planejamento para abrir o espaço completo. Sobre o novo negócio, Adriano destaca que a proposta da loja vai além da simples venda de veículos.

“É uma empresa familiar que busca atender os clientes com um atendimento de qualidade e um ambiente acolhedor. Temos tudo que há de mais moderno no setor e prometemos as melhores negociações”, explica.