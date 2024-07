Acompanhar a fase de grupos da Eurocopa – ou de qualquer outro torneio – é interessante, mas o nível de emoção aumenta de verdade quando chega o mata-mata. Afinal, é nesta etapa que sobram os principais times e todos os jogos têm clima de decisão, uma vez que quem perde está eliminado.

E, para os amantes do futebol, a fase final da Eurocopa já está chegando, e diversos pesos-pesados deverão se enfrentar. Aliás, logo nas oitavas um jogo já colocará duas fortes seleções frente a frente: França e Bélgica.

Por isso mesmo, torcedores de diversos cantos do mundo já estão fazendo a sua aposta na bet365. Quem vai avançar às quartas de final? Qual seleção vai levantar a taça no dia 14 de julho, em Berlim?

Essas são algumas das perguntas que começarão a ser respondidas nos próximos dias. Além do confronto entre França e Bélgica nas oitavas, há outros jogos que prometem ser muito interessantes.

A forte equipe da Espanha, por exemplo, vai enfrentar a Geórgia, que é a sensação do campeonato. Comandada pelo craque Khvicha Kvaratskhelia, a seleção das montanhas do Cáucaso não deve dar vida fácil para Rodri, Pedri, Yamal, Morata e companhia.

Nessa fase da competição também teremos duelos como Alemanha x Dinamarca, Suíça x Itália e Áustria e Turquia, que deve apresentar bastante equilíbrio.

Possíveis embates nas quartas de final



Se as oitavas de final já prometem jogos de alto nível, na fase seguinte o chão vai tremer. Um dos possíveis confrontos nessa etapa é entre Espanha e Alemanha, que, afinal de contas, são as duas seleções que mais vezes venceram a Eurocopa – três títulos para cada.

Além disso, ambas têm times muito bem estruturados, mesclando jogadores experientes e jovens promessas. Com todos esses ingredientes, o embate, se de fato ocorrer, irá mobilizar milhões de torcedores ao redor do mundo. E quem vencer irá avançar na competição com a autoconfiança lá no topo.

Outro jogo que promete prender a atenção dos fãs de futebol é um eventual encontro entre Itália e Inglaterra. As duas seleções, aliás, protagonizaram a final da última Euro, vencida pela Azzurra, nos pênaltis, dentro do Estádio Wembley.

As quartas de final ainda poderão ter a vencedora entre França e Bélgica enfrentando Portugal de Cristiano Ronaldo. Para isso, claro, a seleção ibérica precisa passar pela Eslovênia. Em teoria, não é um jogo complicado, mas certamente a derrota para Grécia, em 2004, deixou marcas profundas nos portugueses – e, no futebol, é sempre importante não subestimar os adversários.

Por fim, o outro eventual confronto nas quartas de final seria entre Holanda e a vencedora de Áustria x Turquia. Estas duas seleções podem suprrender, ainda mais que os holandeses não são nem sombra do que já foram um dia.

Como se vê, portanto, está chegando o momento em que os titãs do Velho Continente irão medir forças – e não haverá espaço para erros. Qualquer deslize poderá custar uma derrota e a volta antecipada para casa.

Confrontos das oitavas de final



Espanha x Geórgia (30/06, domingo)

Alemanha x Dinamarca (29/06, sábado)

Portugal x Eslovênia (1º/07, segunda-feira)

França x Bélgica (1º/07, segunda-feira)

Romênia x Holanda (02/07, terça-feira)

Áustria x Turquia (02/07, terça-feira)

Inglaterra x Eslováquia (30/06, domingo)

Suíça x Itália (29/06, sábado)

Componente especial



Um dos componentes especiais da fase final da Eurocopa é que ela também poderá ser decisiva para a eleição do melhor jogador do mundo da temporada 2023/24.

A Euro, afinal, tem um peso importante para essas premiações, e jogadores muito bem cotados para vencer a Bola de Ouro ainda estão na disputa continental.

Nomes como Mbappé, Bellingham ou Toni Kroos, com um eventual sucesso de suas respectivas seleções, poderiam emparelhar a briga com Vinicius Jr., que, atualmente, é o grande favorito a conquistar a Bola de Ouro.

Os próximos jogos serão decisivos para as pretensões desses jogadores, e eles certamente sabem disso. Com tudo isso, motivos não faltam para continuar acompanhando a Eurocopa – muitas emoções ainda estão por vir ao longo dos próximos dias.