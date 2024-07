Federação do PT tem 12 pré-candidatos a vereador em Brusque; confira os nomes

O PT oficializou no sábado, 13, o nome de Cedenir Simon como o pré-candidato a prefeito pela da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) e outros 12 nomes que devem disputar as eleições de outubro para vereador durante a feijoada do partido, realizada na rua Bulcão Viana.

Os 12 pré-candidatos a vereador são Marlina Oliveira, atual representante do PT na Câmara Bete Eccel, esposa do ex-prefeito Paulo Eccel, Deibson Quiroz, Dridelmo, Enfermeira Daiana, Jaqueline Jorge, Joel Bomfim, Karlos Erick, Maria Glória, Mayko Josino, Valmir Ludvig e Zé.

A candidatura de Cedenir Simon e dos candidatos a vereador deve ser confirmada no dia 28, quando está marcada a convenção da federação.

