Festa dos Motoristas, Feira do Colono e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festa dos Motoristas

A tradicional Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, promovida pela paróquia Santa Catarina, do Dom Joaquim, acontece nos dias 19, 20 e 21. Nos três dias, a entrada é gratuita e haverá serviço de bar e cozinha. Na sexta-feira, 19, e sábado, 20, a festa inicia após a missa, que acontece às 19h, enquanto o baile começa às 22h. Já no domingo, 21, após a procissão, que parte da Havan às 8h, será realizada missa às 10h. Na sequência, será servido o almoço. O baile começa às 15h.

2. Feira do Colono

A terceira edição da Feira do Colono acontece nos dias 19, 20 e 21, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. A entrada e estacionamento são gratuitos. A programação vai das 19h às 2h na sexta-feira, 19, das 10h às 3h30 no sábado, 20, e das 10h às 22h no domingo, 21, com diversas atrações musicais, comidas típicas, feira de produtos coloniais, roda da fortuna e muito mais.

3. Apresentação de teatro

O espetáculo teatral “A Bruxa Que Tudo Vê” estreia no teatro do Cescb na sexta-feira, 19, em dois horários, às 18h e 20h. A entrada é gratuita e a apresentação tem acessibilidade em libras. A reserva de entradas pode fazer no site Sympla. O espetáculo, que é um solo de Bia Zancanaro, dirigido por Daniel Mafra, retrata o cotidiano de uma jovem vidente que se envolve em relações conflituosas, enfrentando desafios que provocam seu senso de identidade e autonomia, até se reconhecer como uma bruxa.

4. Teia Connection

A Teia Fashion Lab promove neste sábado, 20, uma festa com brechó, arte, comida boa e também muita música. A gastronomia fica por conta do Hi Dogz e de O Peregrino. O evento ainda vai ter o estúdio Flederweiss realizando flash tattoos e também live paint. As atrações musicais são DJ Dado, Torvelim, Carmino e Suzie & Os Gatinhos. A festa acontece na rua Guilherme Wegner, no São Luiz, a partir de 12h. Os ingressos estão à venda no aplicativo Pedidos 10.

5. Café colonial em Guabiruba

A Apae de Guabiruba promove mais uma edição do seu café colonial neste sábado, 20. O evento começa às 13h e acontece na sede da instituição, na rua Paulo Kormann, no Centro da cidade. O valor do cartão é R$ 38 (inteira) e R$ 19 para para crianças de 6 a 12 anos. Ainda será realizado um bingo — o valor da cartela custa R$ 2. O pagamento só poderá ser feito em dinheiro.

6. Feirinha de adoção de animais

A Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra) realiza neste sábado, 20, uma feira de adoção de animais das 9h às 12h. O evento acontece no Armazém das Aves, que fica na rodovia Antônio Heil, na altura do Centro II, próximo ao Hotel Monthez.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: