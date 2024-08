Festa dos Motoristas homenageia São Cristóvão com grande carreata em Guabiruba

A 56ª Festa dos Motoristas da Comunidade de São Cristóvão, localizada no bairro Aymoré, em Guabiruba, atraiu milhares de pessoas na manhã deste domingo, 4. O evento, famoso por sua procissão, reuniu centenas de veículos, entre caminhões e carros, em um dos momentos mais tradicionais da celebração.

A carreata com a imagem de São Cristóvão teve início às 8 horas, partindo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro, e seguiu até a capela de São Cristóvão.

“Participar da Festa dos Motoristas em Guabiruba é sempre um momento especial para mim. Este ano, estar na carreata com meu caminhão foi emocionante. É uma tradição que me faz sentir parte de algo maior, uma comunidade de motoristas que compartilham a mesma devoção e respeito pelo nosso padroeiro”, comentou o profissional Daniel Lima.

O representante da comissão organizadora, Fausto Rian Kholler, comenta que participar da Festa dos Motoristas em Guabiruba é uma experiência incrível e emocionante.

“É uma oportunidade para agradecer ao nosso padroeiro pela proteção nas estradas e pedir por segurança em nossas jornadas. Além disso, o evento proporciona um momento de encontro e celebração, com música, churrasco e a chance de compartilhar histórias com outros motoristas”.

Festa dos Motoristas

A programação religiosa começou com a missa dedicada a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, celebrada em 25 de julho, data em que se homenageia o santo.

Entre os dias 2 e 4 de agosto, foram realizadas missas diárias na capela. Os festejos tiveram início na sexta-feira, 2.

Além da carreata e das atrações musicais, o domingo foi marcado pela Santa Missa Solene, realizada às 9h30. Após a Missa, a comunidade poderá celebrar com um animado churrasco, almoço típico, e um completo serviço de bar e cozinha.

