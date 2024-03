Festa italiana, Mercado de Pulgas e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festa italiana em Guabiruba

A Festa Italiana de Guabiruba acontece neste fim de semana no Mirante Santo Antônio, no Lageado Alto. A abertura ocorrerá às 10h30 no sábado, 9. O evento conta com comida típica, apresentações musicais, atividades culturais, pisa da uva e outras atividades culturais. No domingo, o evento inicia às 8h30 com encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna” saindo da Igrejinha verde. Às 10h, será realizada missa. A programação segue até por volta de 17h.

2. Feira de adoção de pets



A Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra) realiza neste sábado, 9, uma feirinha de adoção no estacionamento do Stop Shop, que fica no Santa Terezinha, entre 9h e 12h. Vários cães e gatos estarão aguardando para receberem amor e, quem sabe, um novo lar.

No local, também haverá venda de camisetas para arrecadação de fundos para tratamento de animais que estão sob cuidados da ONG. Quem quiser, também pode ajudar doando ração.

3. Festa de igreja em Botuverá

A tradicional festa de São José, realizada na igreja matriz de Botuverá, acontece neste fim de semana. Na sexta-feira, 8, e no sábado, 9, já a partir de 8h, será realizada venda de cuca, pão, cachorro-quente, pastel e orelha de gato.

Na sexta-feira, às 19h, acontece a segunda missa do tríduo, às 19h. A partir de 20h, estará disponível serviço completo de bar e cozinha e será realizado bingo.

No sábado, 9, a partir de 12h, será servido frango assado. A missa será realizada às 18h. Às 22h, haverá apresentação com a banda Anjo de Balada no salão paroquial. O serviço de bar e cozinha segue à noite. No domingo, 10, a missa dos festeiros acontece às 10h e, na sequência, será servido almoço com prato típico. As rifas serão sorteadas a partir de 14h.

4. Mercado de pulgas – com passeio ciclístico

O tradicional Mercado de Pulgas chega a 21ª edição e acontece entre os dias 8, 9 e 10 de março. Cerca de 170 expositores estarão no pavilhão da Fenarreco. O evento contará também com feira de artesanato, mostra de carros antigos, e música ao vivo. Para entrada será cobrado 1 kg de alimento ou item de higiene. Na sexta-feira , 8, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30, no sábado, 9, das 9h às 21h30 e no domingo, 10, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

A novidade desta edição é o passeio ciclístico que acontece no domingo. Serão reunidas bicicletas novas e antigas. A concentração está marcada para 8h30 e a saída para as 9h, no pavilhão da Fenarreco. Para participar não é necessário inscrição.

5. Noite especial para as mulheres

O Toolbox, que fica nos fundos do River Mall, no São Luiz, preparou uma noite especial para sexta-feira, 8, Dia da Mulher. O lounge bar promete uma noite especial com o melhor do rock, pop e MPB, a partir das 19h30. A atração musical é Thais Matz. Haverá sorteio de brindes ao longo do evento e, ao chegar, cada mulher receberá uma cortesia. Mais informações e reservas pelo WhatsApp 47 991467668.

6. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque promove no dia 9 mais uma edição do Sábado Fácil. A população poderá usufruir de diversos serviços na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, como orientações de saúde, teste de acuidade visual, orientações a respeito do Dia Mundial do Rim, realizar consultas de crédito (SPC/Serasa), bem como ter orientações com o Procon. Também serão ofertadas atividades para crianças e atrações musicais. O comércio atende em horário estendido até às 17h e o Museu Casa de Brusque atende em horário especial, atende às 16h.

7. Conheça Brusque a pé

A Fundação Cultural de Brusque realiza neste sábado, 9, o “Conheça Brusque a Pé – The Walking Tour Histórico” pela cidade. Na primeira edição, os participantes terão a oportunidade de explorar a praça Barão de Schneeburg, conhecer os comércios que marcaram a memória da cidade e visitar o Instituto Aldo Krieger, lar do famoso maestro brusquense. A saída será às 16h e a previsão para encerramento é às 18h. Para participar, a inscrição deve ser feita pelo WhatsApp 47 3396-8113. A organização sugere que os participantes vistam roupas confortáveis para caminhada, leem garrafinha de água, repelente e um lanche para um piquenique no Instituto Aldo Krieger. Em caso de previsão de chuva, o evento será cancelado.

8. Brechó com peças a partir de R$ 5

O Projeto Sementes realiza neste domingo, 10, mais uma edição de seu brechó com peças a R$ 5 cada. Haverá opções de roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças, assim como calçados e acessórios. O brechó acontece no estacionamento do pátio da Assevim, na avenida Getúlio Vargas, 51, no Centro II, a partir das 6h.

Serão aceitos pagamentos via pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. A previsão para o encerramento do brechó está prevista para às 11h30.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: