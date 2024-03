Festival de cerveja, festa flashback e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Bierfest

A Bierfest 2024, Festival da Cerveja Artesanal, ocorrerá entre os dias 21 e 24 de março em Brusque. O evento acontecerá no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. Para o evento, estão confirmadas 12 cervejarias da região. Na sexta-feira, 22, a entrada será livre até as 20h. Já a partir deste horário, o ingresso custará R$ 10. No sábado e domingo, a entrada será livre até as 14h, após esse horário o ingresso custará R$ 10. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site do Ticket Mais. O estacionamento do evento será gratuito, assim como a entrada de idosos e pessoas com deficiência; e também para crianças até 12 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis.

2. Good Times

A Good Times acontece em Brusque nesta sexta-feira, 22, e está pronta para receber um grande público. O tradicional evento será realizado na Sociedade Beneficente, localizada na avenida Primeiro de Maio. Os ingressos individuais para o evento custam R$ 50 e podem ser adquiridos no local. A festa contará com apresentações de DJ Loka, DJ Gilson e a banda Orvalium. A Banda Orvalium, com 12 anos de estrada, apresentará um repertório variado voltado aos grandes clássicos do Rock e Pop nacional e internacional das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. A abertura acontece às 22h.

3. Apae na Rua

No sábado, 23, das 9h às 11h, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Brusque) realiza a segunda edição do projeto “Apae na Rua”. O evento será na avenida Augusto Bauer, ao lado da sede da entidade, com diversas brincadeiras como pintura facial, boca do palhaço, futebol aéreo e corrida de cadeira de rodas, além de música ao vivo com a banda da Apae ‘Soul do Coração’, e venda de comidas e bebidas. Na oportunidade, o trânsito na via será fechado pela GTB.

4. Caça ao Ovo de Ouro

A Prefeitura de Brusque, juntamente com algumas entidades, promoverá no sábado, 23, a Caça ao Ovo de Ouro. Na ocasião, serão escondidos 10 vale-compras no valor de R$ 300 em diferentes locais do município. A ação tem como objetivo envolver crianças de até 12 anos de todas as regiões da cidade. Às 8h, no Instagram da Prefeitura de Brusque e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no feed, serão publicadas as duas primeiras pistas da localização de cada um dos 10 envelopes. Às 10h, mais duas pistas serão publicadas. Por fim, às 12h, as duas últimas pistas serão apresentadas para os participantes.

5. Tributo a Paul MacCartney

No sábado, 23, às 20h, acontecerá no CESCB o Paul MacCartney Tribute. O evento que conta com orquestra promete relembrar os maiores sucessos do ex-Beatles. A apresentação será única e os ingressos podem ser adquiridos no site diskingressos.com.br. Mais informações através do telefone: (41) 99794-1909.

6. Buteco Sertanejão

No sábado, 23, às 22h, acontecerá o evento Buteco Sertanejão na Sociedade Angelina, localizada na rua São Pedro. A música ficará por conta da dupla Ribeiro e Ricardo. Reserva de mesas e ingressos através do telefone: (47) 99134-8486.

7. Feira Delícias de Páscoa em Guabiruba

A Fundação Cultural de Guabiruba promove no sábado, 23, a Feira Delícias de Páscoa, evento que reúne atrações diversas, como feira de artesanato e economia criativa, oficina de pinturas de casquinhas, brincadeiras e diversões para crianças e cantata de corais locais. O evento tem início previsto para às 15h, nos arredores da Câmara de Vereadores, no Centro de Guabiruba. A programação tem entrada gratuita e é aberta ao público.

