Um Fiat Uno, placas MDJ-6269, de Gaspar, foi recuperado pela Polícia Militar neste sábado, 12, às 3h.

Os policiais desconfiaram da atitude dos ocupantes do veículo e os abordaram na rua Laurentino Júnior, Limoeiro. Eles verificaram no sistema que havia registro de furto do carro.