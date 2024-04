Filme de aventura baseado em história real chega aos cinemas de Brusque; confira qual

O filme Uma Prova de Coragem já chegou aos cinemas de Brusque. O longa de drama e aventura é baseado na história real de Mikael Lindnord (Wahlberg), um corredor de aventura que, em 2014, durante o percurso de uma competição, encontrou um cachorro de rua e decidiu adotá-lo.

Esta seria sua corrida mais épica. Ao longo de dez dias e 435 milhas, um vínculo inquebrável é construído entre o corredor e cão chamado Arthur, e dá novo os sentidos de vitória, lealdade e amizade.

O filme é dirigido por Simon Cellan Jones e estrelado por Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel e Simu Liu

Uma Prova de Coragem está disponível no Cine Gracher do shopping e no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

KUNG FU PANDA 4 (3D)

Dublado / 19h

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO (3D)

Dublado / 15h30 e 21h

CINE GRACHER 2

KUNG FU PANDA 4 (3D)

Dublado / 16h

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Dublado / 18h30

LICENÇA PARA ENLOUQUECER

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3



UMA PROVA DE CORAGEM

Dublado / 16h30 e 18h45

Legendado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 1

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Dublado / 15h, 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (nos dias 7 e 10)

CINE GRACHER HAVAN 2

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 15h

A PRIMEIRA PROFECIA

Dublado / 17h

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

OS FAROFEIROS

Dublado / 16h

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 19h

A PRIMEIRA PROFECIA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 4, 7 e 10)

