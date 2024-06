Filme de suspense, “A Semente do Mal” chega aos cinemas de Brusque

A Semente do Mal acontece a partir da busca de Edward (Carloto Cotta) por sua família biológica. Ele leva sua namorada, Riley (Brigette Lundy-Paine), a uma linda vila no alto das montanhas do norte de Portugal, ele fica entusiasmado ao conhecer sua mãe há muito tempo perdida e seu irmão gêmeo. Finalmente, ele descobrirá quem é e de onde vem.

A bela paisagem da vila contrasta com os segredos sombrios que ela esconde. Inicialmente, Edward se sente acolhido, mas logo percebe que há mistérios profundos envolvendo sua família.

À medida que os dias passam, ele começa a desvendar um segredo monstruoso que o liga a sua mãe e irmão de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A verdade que emerge é mais aterrorizante do que ele jamais poderia ter previsto, ameaçando destruir tudo o que ele acreditava ser verdade.

A Semente do Mal está disponível no Cine Gracher da Havan em sessão dublada

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 16h

ASSASSINO POR ACASO

Dublado / 17h30 e 20h

Legendado / 20h

CINE GRACHER 2

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 15h

MALANDRO, O ERRADO QUE DEU CERTO

Dublado / 18h15 e 20h30

CINE GRACHER 3

OS OBSERVADORES

Dublado / 16h

A SEMENTE DO MAL

Dublado / 19h

IMACULADA

Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 1



BAD BOYS: ATÉ O FIM

Dublado / 15h30 e 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 16)

GARFIELD

Dublado / 18h

CINE GRACHER HAVAN 2

GARFIELD

Dublado / 15h

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 17h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

MALANDRO, O ERRADO QUE DEU CERTO

Dublado / 16h

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 18h15

ASSASSINO POR CASO

Dublado/ 20h30

