Filme que conta a história de Mufasa, de Rei Leão, chega aos cinemas de Brusque

Prólogo do live action de Rei Leão, produzido pela Disney e dirigido por Barry Jenkins, o longa contará a história de Mufasa e Scar antes de Simba. A trama tem a ajuda de Rafiki, Timão e Pumba, que juntos contam a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala.

Juntos, narram, através de flashbacks, a história de Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Confira o trailer:

Todas as sessões estarão indisponíveis no dia 24. Já no dia 25 não serão exibidos filmes no Cine Gracher da Havan.

CINE GRACHER 1

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 15h 3D (dia 25 exibido em sessão às 18h)

KRAVEN – O CAÇADOR

Dublado / 17h30 e 20h30 (dia 25 exibido em sessão às 20h30)

CINE GRACHER 2

MOANA 2

Dublado / 16h e 18h30 (dia 25 exibido em sessão às 18h30)

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 20h30 (dia 25 exibido em sessão às 20h30)

CINE GRACHER 3

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 18h45 e 20h45

SONIC 3: O FILME

Dublado / 18h30 (apenas no dia 25)

O AUTO DA COMPADECIDA 2

Nacional / 20h30 (apenas no dia 25)

CINE GRACHER HAVAN 1



MOANA 2

Dublado / 16h30, 19h e 21h15

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 17h e 20h (dia 25 exibido em sessão às 20h)

CINE GRACHER HAVAN 2

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 15h30

MOANA 2

Dublado / 19h

INEXPLICÁVEL

Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

MOANA 2

Dublado / 16h

INEXPLICÁVEL

Dublado / 18h30

AINDA ESTOU AQUI

Nacional / 20h30

