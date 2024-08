Finais do Campeonato de Futsal de Guabiruba estão definidas

O Campeonato de Futsal de Guabiruba teve suas semifinais no último sábado, 17, no ginásio João Schaefer. No torneio feminino, Tor Futsal A e Fênix disputam o título, enquanto Atlético Tarumã e Olaria farão a final masculina no próximo sábado, 24.

O Olaria defende o título conquistado em 2023, tentando repetir o bicampeonato de 1991-1992. Para o Atlético Tarumã, esta seria a primeira conquista, pelo menos sob este nome. O antigo Atlético Guabirubense tem seis títulos, e em 2023 jogou como Atlético Guabirubense/Tarumã, tornando-se Atlétco Tarumã em 2024.

No campeonato feminino, o Fênix busca seu oitavo título, enquanto o Tor Futsal quer conquistar o troféu após os bicampeonatos de 2018-2019.

Antes das duas finais, o D&S enfrenta o atual campeão, Boos Futsal, na disputa do terceiro lugar feminino.

Semifinais

Feminino

D&S 2×3 Tor Futsal A

Boos 1×5 Fênix

Masculino

Atlético Tarumã 5×2 Atlético Garibaldi

Aymoré 3×4 Olaria

Finais

Sábado, 24/08

18h – D&S x Boos (decisão de terceiro lugar)

19h – Tor Futsal A x Fênix

20h – Atlético Tarumã x Olaria

Em itálico: campeonato feminino

