O Campeonato de Futebol Amador de Brusque terá os jogos de volta das semifinais realizados neste sábado, 22, e domingo, 23, definindo quem estará presente na grande decisão.

Às 15h15 deste sábado, 22, Mecânica do Japa e Physiocorp/Nova União se enfrentam no Olaria, em Guabiruba, No jogo de ida, no Cedrense, a Mecânica do Japa venceu por 2 a 1.

Na outra partida, o Vidraçaria Azaléia/América recebe o Santos Dumont/Lojas Simon no campo do América, no Steffen. Os donos da casa deste jogo de volta têm a vantagem no confronto, tendo vencido a ida por 2 a 1.

A Mecânica do Japa é a equipe com melhor campanha da competição. Venceu todas as duas sete partidas até aqui, com nada menos que 37 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: