A FIP promove entre os dias 13 e 17 de novembro a FIP Baby, Feira de Artigos Infantis e Gestantes, que reúne os melhores artigos para as mamães e para os pequenos.

A feira engloba uma ampla gama de produtos para gestantes e crianças, desde roupas, bolsas e frasqueiras até móveis e decoração, acessórios infantis, cama, banho e enxoval. Ou seja, tudo para deixar essa fase tão especial ainda mais aconchegante.

As compras podem ser realizadas tanto no atacado quanto no varejo. Portanto, é válida a visita para mamães e também revendedores. Os preços da FIP Baby são preços de fábrica para todos os visitantes. Todos os expositores aceitam cartão, dinheiro ou Pix.

São mais de 500 metros quadrados com expositores de diversos lugares do Brasil e muitas atrações para as crianças.

Além disso, o convite se estende para um passeio pelas dependências da FIP – Feira da Moda, local onde ocorre o evento e que conta com mais de 200 lojas, praça de alimentação, ambiente climatizado e estacionamento coberto.