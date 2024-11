Tweet no Twitter

O Fluminense entrou para um ranking curioso, das equipes com maiores saldos em transferências desde o ano de 2025. O estudo foi feito pelo Observatório do Futebol (CIES).

Portanto, a movimentação do Flu chama a atenção, levando a torcida a fazer palpites em sites de apostas que aceitam Pix . Jogue com responsabilidade.

Vale destacar que segundo o estudo, no Brasil o Fluminense só ficou atrás de duas equipes, o Athletico Paranaense e o Palmeiras .

Ranking dos maiores saldos no futebol mundial

Para a soma, o CIES levou em conta a diferença entre valor gasto em contratações e o que foi arrecadado com vendas de atletas. No caso do Fluminense, o saldo foi de € 186 de euros, equivalente a R$ 1,1 bilhão.

Com isso, o clube ficou na 20ª posição, fechando o top 20 mundial, o que é um grande feito. Contabilizando apenas 2024 e, somando todas as vendas do clube, a equipe recebeu cerca de R$ 227 milhões. Esse valor é bem superior à meta estipulada em planejamento para o ano de R$ 115 milhões em negociações.

Confira o ranking de saldos de transferências, de acordo com o relatório:

Benfica: € 816 (R$ 5 bilhões) Ajax: € 473 (R$ 2,9 bilhões) RB Salzburg: € 401 (R$ 2,4 bilhões) Lille: € 391 (R$ 2,4 bilhões) Sporting: € 345 (R$ 2,1 bilhões) Monaco: € 305 (R$ 1,8 bilhão) Porto: € 296 (R$ 1,8 bilhão) Braga: € 279 (R$ 1,7 bilhão) Dínamo Zagreb: € 255 (R$ 1,5 bilhão) PSV: € 250 (R$ 1,5 bilhão) AZ Alkmaar: € 224 (R$ 1,3 bilhão) Nordsjaelland: € 219 (R$ 1,3 bilhão) Genk: € 211 (R$ 1,3 bilhão) Udinese: € 208 (R$ 1,2 bilhão) Atalanta: € 206 (R$ 1,2 bilhão) Athletico-PR: € 200 (R$ 1,2 bilhão) Lyon: € 196 (R$ 1,2 bilhão) Palmeiras: € 194 (R$ 1,2 bilhão) Shakhtar Donetsk: € 190 (R$ 1,1 bilhão) Fluminense: € 186 (R$ 1,1 bilhão)

As maiores contratações do Fluminense

Se o saldo entre transferências é positivo, isso não significa que o clube não investiu pesado em contratações. Com base em valores corrigidos pelo IPCA 08/2024, buscamos o top 5 de maiores contratações do Tricolor das Laranjeiras.

O curioso é que no Top 5 foram duas contratações em 2024, uma em 2015 e duas fora do período de análise do relatório, em 2012. Confira!

Thiago Neves – R$ 38,76 milhões (2012) Rafael Sobis – R$ 32,71 milhões (2012) Richarlison – R$ 29,17 milhões (2015) Facundo Bernal – R$ 20,5 milhões (2024) David Terans – R$ 14 milhões (2024)

Vale destacar que o Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores e, com isso, estará no Super Mundial de Clubes em 2025, onde poderá enfrentar gigantes do futebol mundial.

A competição contará com 32 equipes, disputada nos Estados Unidos no meio do ano. Flamengo e Palmeiras também já tem vaga garantida.