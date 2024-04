Funcionários do Samae têm novo plano de carreira após aprovação de projeto na Câmara de Brusque

Por Amanda Kuhn

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou, nesta terça-feira, 2, o projeto de lei que trata do plano de cargos e carreiras para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, demanda antiga dos funcionários da autarquia.

A proposta institui a valorização de todos os cargos da autarquia. O projeto “institui novos padrões de vencimento, estabelece normas gerais de enquadramento, reenquadramento e dá outras providências”, diz o documento.

Ainda segundo a justificativa da proposta “os valores foram projetados considerando o ranqueamento dos cargos de carreira, permitindo assim corrigir um erro histórico gerado por lei complementar de 2018 que provocou grande descontentamento entre os servidores do SAMAE quando o ranqueamento dos cargos de carreira não foram respeitados”.

“A semente dessa proposta foi plantada em 2015, e desde então, a gente vem estudando, ampliando essa questão com todos os servidores”, explica o contador do Samae, Hernani Bolognini.

Ele afirma que o impacto financeiro na autarquia causado pela aprovação está dentro do que é autorizado pela legislação, pois “a margem de capacidade das folhas de pagamento do Samae estava bem abaixo do que o permitido por lei, então apesar de ter um impacto, ainda vai estar dentro da legalidade”.

Demanda antiga

A reorganização de atribuições dos cargos da autarquia e revisão salarial são demandas antigas dos funcionários do Samae. Em 2018, um grupo de 75 servidores já havia enviado para a Câmara Municipal um abaixo-assinado em que solicitavam um novo plano de carreira para todos os trabalhadores da autarquia.

No mesmo ano, foi aprovada lei em que houve a valorização dos cargos de mecânico, motorista e operador de máquinas.

