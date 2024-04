O Brusque lançou, na noite desta segunda-feira, 22, os novos uniformes, que serão utilizados na sequência da temporada. Em evento realizado na loja Bruscão Mania, foram apresentados os uniformes amarelo e branco, além de três uniformes de goleiro nas cores bordô, roxo e preto. A principal novidade é o uniforme todo amarelo.

As novas camisas seguem as tendências desde 2018, em listras horizontais ou diagonais na região do peito. Além disso, também há detalhes em marca d’água na frente, com um brasão estilizado do clube.

Os uniformes voltam a apresentar os machados utilizados nas camisas da Umbro em 2018, posteriormente integrados à marca própria BFC87. A ferramenta está presente na bandeira do município de Brusque, dentro do brasão. Em cada uma das mangas, há três machados, simbolizando os títulos do Brasileiro Série D em 2019 e do Catarinense em 1992 e 2022.

“O machado representa a coragem, ousadia e luta dos colonizadores que desbravaram nossa cidade, refletindo o espírito do Brusque FC ao abrir caminhos, superar batalhas e alcançar novos patamares através da determinação e da força de seu povo”, explica o clube na nota oficial de lançamento.

A principal novidade foi a apresentação do uniforme totalmente amarelo, incluindo calção e meiões. Nas versões anteriores, a camisa amarela era acompanhada por um calção vermelho, que também era combinado com a camisa branca a depender do jogo.

O evento de lançamento teve a presença da diretoria do clube, imprensa, torcedores e patrocinadores. Os uniformes de goleiro foram apresentados por Matheus Emiliano e Arthur. Jhemerson e Cristovam exibiram os uniformes dos jogadores de linha.

