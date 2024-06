GALERIA – Customizadora brusquense é a primeira a modificar modelo de Harley Davidson no mundo

A customizadora brusquense Easy Raiders realizou o feito de modificar pela primeira vez no mundo uma Harley Davidson Road King Special. Em entrevista ao jornal O Município, o proprietário da empresa, Gilberto Rosa, contou como recebeu a proposta do serviço, as dificuldades da customização e o valor agregado à motocicleta.

Conhecido como Betão, Gilberto se encontrou com o dono da motocicleta pela primeira vez em um evento automotivo no Paraná, que reuniu diversos nomes de referência no ramo em outubro do ano passado.

O dono da motocicleta é um empresário de Atibaia (SP) que estava expondo veículos no evento. Betão conta que ele tinha uma caminhonete com uma motocicleta em cima, customizada por uma empresa paulista.

“Ele levou a motocicleta para chamar a atenção do público. Durante um dia do evento ele viu o nosso estande e ficou maravilhado”, conta. Neste momento, Betão não estava no evento, e, mais tarde naquele dia, eles se encontraram.

“Ele gostou muito do nosso trabalho e viu que o estande em que estávamos era um dos mais movimentados por causa das motos. Ele levou uma motocicleta de R$ 250 mil, mas ela não chamava atenção em nada. Por isso que ele foi nos conhecer”, diz.

Proposta de customização

Após um tempo de conversa, o empresário perguntou se Betão customizaria uma Road Kings Special que ele tinha, ação que nunca havia sido feita até o momento. “Procurei vários customizadores e ninguém nunca fez. Olhei para ele e falei ‘eu faço qualquer moto, não tem erro’”, conta Gilberto.

Uma semana após o evento, ele recebeu uma ligação do empresário para marcar um encontro e fechar o negócio. Ele foi para Atibaia conhecer a oficina mecânica do empresário, que atualmente serve apenas para guardar os carros pessoais do homem.

Porém, a motocicleta estava na casa dele. Quando Betão viu a motocicleta, sugeriu para ele comprar outra moto, de um valor mais baixo, pois ela estava ainda bem conservada.

“Pela primeira em 26 anos de profissionalismo, eu olhei para a motocicleta e falei ‘cara, é um pecado cortar essa moto. Ela é única’”, conta. A motocicleta havia sido comprada por R$ 180 mil, e Betão sugeriu adquirir uma de R$ 70 mil para a customização, pois iria agregar valor a ela.

“Projeto mais audacioso”

O empresário aceitou a sugestão e Betão voltou a Brusque para procurar outra motocicleta. Quando estava na metade do caminho, recebeu uma ligação do homem.

“Ele ligou e falou ‘quer saber? vamos cortar essa moto’. Isso para mim foram dois choques. Primeiro porque eu ia ficar com o serviço, e o segundo é que iríamos mexer naquela joia”, conta.

Betão trouxe a motocicleta para Brusque para começar a customização. Ele entrou em contato com customizadores da Alemanha, Itália e Estados Unidos para buscar referências de como fazer o serviço.

Uma das dificuldades é que, por ser uma motocicleta de alto valor, são poucos os profissionais que fazem o trabalho. Outra questão que Betão pontua é que o serviço envolve a engenharia da motocicleta e poucos têm o conhecimento para isso. “Foi o projeto mais audacioso que a gente fez até hoje”, diz.

Além disso, Betão também comenta que, a partir de 2018, as motocicletas Harley Davidson foram produzidas com outro modelo de transmissão e de chassi. Por causa disso, tiveram que aprender a modificar as partes novamente.

“Fizemos um trabalho de engenheiro sem sermos engenheiros. Deixamos ela com a ciclística perfeita e, caso precise de alguma manutenção futura, qualquer um conseguirá fazer. Ficamos cinco meses batendo cabeça e modificando as peças para fazer o alinhamento correto”. Os trabalhos iniciaram em novembro do ano passado, e a motocicleta ficou pronta em abril deste ano.

Valor agregado

Após a customização, a motocicleta, que era avaliada em R$ 180 mil, já recebeu propostas de R$ 280 mil. Sabendo da valorização, Betão pensou em comprar outra motocicleta e customizada da mesma forma. “Talvez para o futuro”, planeja.

Confira as fotos da motocicleta antes da customização:

Confira as fotos da motocicleta durante a customização:

Confira as fotos da motocicleta após a customização:

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: