Golpistas manipulam vídeo antigo de Luciano Hang com inteligência artificial para enganar clientes

Um golpe está sendo aplicado usando a imagem do empresário Luciano Hang, dono da Havan. Golpistas usaram parte de um antigo vídeo e, com auxílio da inteligência artificial, reproduziram uma voz parecida com a do empresário.

Diversos clientes têm ido às lojas da Havan em todo o Brasil em busca da “promoção” anunciada no vídeo, porém, ela não existe, afinal, trata-se de uma fraude.

A equipe de segurança digital da varejista tem atuado para derrubar os diversos perfis que são criados nas redes sociais para divulgar o material. Além disso, o setor jurídico atua para responsabilizar os criminosos.

“A Havan alerta aos clientes que todas as ofertas ou promoções podem ser confirmadas nos perfis oficiais da empresa (@havanoficial) ou ainda pelo site havan.com.br”, divulgou a empresa.

Assista ao vídeo do golpe:

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: