Uma lista de games com animais fofos, desde realidade aumentada até slots simples e moderados.

Quem não relaxa assistindo a vídeos de gatinhos fofos pelo YouTube? Principalmente, quem gosta de animais, né? E, tanto para quem tem um pet em casa quanto quem não pode, uma das melhores formas de se entreter é, justamente, brincar com eles! Mesmo que seja por jogos. Por isso, veja 7 games fofos com animaizinhos para se divertir muito!

Além de serem fofos e divertidos, esses games proporcionam momentos de relaxamento e alegria. E a melhor parte é que você pode jogar em qualquer lugar, a qualquer hora, no seu celular.

Então, vamos lá?

Games fofos que têm animaizinhos como tema

Abaixo, trouxemos uma lista com games cuja temática é, justamente, animais. São jogos variados que envolvem desde palpites até cuidar de bichinhos, como se fossem de verdade.

Animal Crossing – New Horizons – SW

O jogo da Nintendo simula a vida em uma ilha isolada. Assim, a pessoa jogadora pode interagir com animais, outras pessoas e trocar objetos.

Um dos pontos interessantes é que, da mesma forma que na vida real, o jogo tem datas comemorativas, estações do ano, entre outros conteúdos.

Ah, e enquanto a pessoa vive na ilha, executa atividades cotidianas, por exemplo, pescar e caçar insetos. Por fim, pode jogar com amigos ou no formato multiplayer.

Fortune Mouse

No Fortune Mouse , um game com temática do leste asiático, você acompanha um ratinho em busca de moedas e prêmios.

O jogo baseia-se na lenda do Imperador de Jade que, segundo contam, organizou uma competição para atribuir animais que representassem, respectivamente, os signos do zodíaco.

Simples e fácil de jogar, envolve diferentes personagens e símbolos imersivos, inclusive gráficos e trilha sonora. Como sem a configuração de um slot online 3×3, já deixa claro a mensagem para jogar com moderação e muita responsabilidade.

Inclusive, há o modo demo, o qual as pessoas podem começar jogando para se familiarizar com as estratégias.

Fluvises – A Fluff to Luv

Disponível para iOS e Android, o game com animaizinhos é um verdadeiro mundo mágico. Nele, você pode cuidar dos animaizinhos, alimentar, jogar e até chocar ovos.

Floof – Casa de Bichinhos

Já pensou em uma casa cheia de gatinhos, cachorrinhos, coelhinhos e outros pets? Assim é Floof, um dos games fofos com animaizinhos!

O objetivo é adotar uma família e assistir aos bichos crescerem. Nesse meio tempo, cuidar deles, alimentar, dar banho, trocar de roupa e até decorar a casa.

O game é compatível com iOS e Android.

Tsuki Adventure

Embarque nas aventuras do coelhinho por campos, vilas e florestas. O conto tem dois episódios e no 2, por exemplo, Tsuki explora os bosques do mundo kawaii.

O jogo tem uma estética encantadora de um mundo mais gentil, onde amigos peludos, mistérios emocionantes e escolhas gratificantes o aguardam.

My Cat Town

Mais do que uma casa ou vídeos com gatinhos , mais reconfortante e relaxante, ainda, é criar uma cidade cheia deles!

Disponível para iOS e Android, o game te permite criar sua própria cidade de gatos! Assim, dá para decorar casas, personalizar os animais e explorar diferentes áreas da cidade.

Pokemon Go

Embora a febre de sair caçando Pokémons por aí tenha passado, o jogo ainda segue como um dos games fofinhos para quem ama animais.

Na linha de realidade aumentada, estimula as pessoas jogadoras a se juntar aos “treinadores”, superar obstáculos e capturar personagens.

Só para ter uma ideia, o jogo já foi baixado mais de 1 bilhão de vezes, somente na App Store.

Viu só? Com tantas opções fofas e divertidas de games com animaizinhos, não tem desculpa para não se aventurar no mundo dos jogos online, né? Só um recadinho: não se esqueça da vida real! Jogue com responsabilidade e moderação para, sobretudo, curtir os pets de verdade que existem por aí!