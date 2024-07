Governador sinaliza que irá sancionar projeto que permite consumo de cerveja em estádios de SC

Cerveja liberada

O governador Jorginho Mello sinalizou que vai sancionar projeto de lei aprovado esta semana na Assembleia Legislativa que regula o consumo de cerveja nos estádios e arenas de SC. A principal mudança na lei atual envolve o período permitido para comercialização da bebida. Hoje a venda é autorizada, no máximo, 30 minutos antes e até 30 minutos depois de cada partida. A nova lei estabelece permissão para até duas horas antes e depois do evento. Se vai funcionar, o tempo dirá.

Solidariedade catarinense

Pesquisa encomendada pela startup Loft para a Offerwise, de pesquisas de mercado on-line, divulgada ontem, revela que 54% dos brasileiros fizeram alguma doação para os gaúchos afetados pelas trágicas enchentes recentes. Um detalhe chama a atenção: os que mais ofereceram ajuda foram os catarinenses; 73% deles destinaram objetos ou fizeram repasses em dinheiro, entre outras ações.

Sem protocolo

O presidente argentino Javier Milei chega a SC neste final de semana na condição de um cidadão comum, por opção dele, já que não fez nenhuma comunicação oficial da visita ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Balneário Camboriú prepara uma recepção digna de estadistas.

Declaração de apoio

O filho “04” de Bolsonaro, Jair Renan, deve receber uma declaração de apoio do pai durante a cúpula da direita, neste final de semana. Ele é pré-candidato ao cargo de vereador de Balneário Camboriú e foi exonerado segunda-feira, 1°, do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), onde exercia a função de assessor parlamentar.

Vitória de Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ganhou, na Justiça de Brasília, ação de indenização por danos morais no valor de R$ 7 mil contra o pré-candidato a vereador Tarcísio Lehmkuhl (PL-SC), de Águas Mornas, em SC, por publicar postagem em rede social insinuando que a deputada federal estava no Palácio da Alvorada durante as arruaças de dia 8 de janeiro do ano passado.

Rejeição

O Sindicato das Indústrias Plásticas do Sul Catarinense (Sinplasc), que reúne o impressionante número de 204 indústrias do setor apenas na região, foi direto aos deputados estaduais para manifestar sua repulsa ao banimento de produtos elaborados com o material conforme está previsto em três projetos em tramitação no Legislativo catarinense, sem que ninguém do ramo tenha sido consultado, para variar. Os empresários dizem que há consciência quanto ao impacto negativo no meio ambiente, mas que eles tem como mostrar e provar que há ações de sustentabilidade, educação e de logística reversa.

Discriminação racial

A propósito da passagem, quarta-feira, do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, o Ministério Público de SC informa que por ação estadualizada e especializada de seu Núcleo de Enfrentamento aos Crimes de Racismo e de Intolerância (Necrin), um dos raros nos MPs de todo país, tramitam atualmente em uma só Promotoria de Justiça 214 processos, entre ações penais e inquéritos policiais. Há também mais de 100 processos extrajudiciais (como notícias de fatos, procedimentos administrativos e de investigação criminal) instaurados.

Corrupção

Infelizmente, a corrupção anda tão à solta – 27 prefeitos de SC foram presos nos últimos 12 meses – que começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto de lei de sua Mesa Diretora para instituir o Dia Estadual de Combate à Corrupção, a ser celebrado, anualmente, no dia 27 de agosto. A grande verdade é que ninguém precisa de um Dia da Corrupção; o que é necessário é o fim da corrupção.

SC envelhece

O Brasil está envelhecendo e SC também. O índice de envelhecimento da população do Estado chegou a 55,8 conforme dados do Censo IBGE 2022, divulgados sexta-feira, 27. Em miúdos: o Estado tem 55 idosos para cada 100 crianças. Em 2010, esse índice era de 31,8, evidenciando o envelhecimento da população.

Audiências de custódia

Por 33 votos a favor e um contra, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei da deputada Julia Zanatta (PL-SC), relatado pelo deputado Gilson Marques (Novo-SC) que permite que as audiências de custódia sejam realizadas por videoconferência, tudo mais prático e sem maiores custos. Eram realizadas por videochamadas durante a pandemia de covid mas agora retornaram na forma presencial por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Os dois parlamentares catarinenses dizem – e com razão – que esse vai-e-vem abre margem para as defesas de criminosos alegarem violações de seus direitos de custódia e pedirem liberação de suas prisões. Agora o projeto segue para a votação no Senado.