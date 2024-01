Governo federal divulga recursos destinados a Brusque durante o primeiro ano de Lula

O governo federal divulgou no último mês a plataforma ComunicaBR. Por meio do sistema, é possível ver quanto de recursos foram destinados aos municípios e estados em 2023, primeiro ano do governo Lula (PT).

Para Brusque, conforme consulta realizada em 9 de janeiro, foram destinados R$ 132,40 milhões para obras e serviços públicos e R$ 50,17 milhões para o município aplicar na saúde, por exemplo.

Já na área da saúde, a plataforma lista que há um Centro de Especialidades Odontológicas em funcionamento com custeio federal, por meio do programa Brasil Sorridente; 4.782 pessoas atendidas pelo programa Farmácia Popular; com medicamentos gratuitos ou com desconto; 4.403 pessoas atendidas pelo programa Farmácia Popular com diversos medicamentos gratuitos; 11 médicos contratados pelo programa Mais Médicos; entre outros.

Assim, o ComunicaBR é uma plataforma on-line de transparência sobre programas e ações do governo federal com dados municipalizados, sempre que estes estiverem disponíveis.

A iniciativa foi criada em parceria entre o Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Portanto, no site gov.br/comunicabr estão disponíveis informações sobre a execução de programas como Mais Médicos; Brasil Sorridente; Farmácia Popular; Escola em Tempo Integral; Pacto Nacional pela Retomada de Obras; Bolsa Família; Bolsa Atleta; Lei Paulo Gustavo; obras do Novo PAC; Minha Casa Minha Vida; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); Crédito Rural (Agronegócio) e Crédito Rural (Agricultura Familiar); entre outros.

Os dados estão divididos em: Agricultura, Cultura, Educação, Emprego, Esporte, Saúde, Transferências ao Cidadão, Transferências aos Estados e Municípios.

Destino de recursos federais em Brusque durante 2023

Agricultura

6 contratos de crédito

liberados para financiar a produção do agronegócio

R$ 8 milhões

em empréstimos liberados para financiar a produção do agro negócio

3 contratos de crédito

para financiar a agricultura familiar (Pronaf) firmados em 2023

R$ 54,22 mil

concedidos para a agricultura familiar (Pronaf) para produzir alimentos

Cultura

R$ 1,14 milhão

liberados para fomentar a cultura local (Lei Paulo Gustavo)

Educação

R$ 2,2 milhões

repassados para as escolas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

R$ 626,5 mil

repassados para as escolas fazerem compras de pequeno valor

43 estudantes

beneficiados pelo ProUni em 2023

Esporte

9 atletas

nascidos em Brusque foram contemplados com bolsas do Bolsa Atleta

Saúde

1 Centro de Especialidades Odontológicas

em funcionamento com custeio federal (Brasil Sorridente)

4.782 pessoas atendidas

pelo programa Farmácia Popular com medicamentos gratuitos ou com desconto

4.403 pessoas atendidas

pelo programa Farmácia Popular com diversos medicamentos gratuitos

11 médicos

contratados pelo programa Mais Médicos

28 Unidades Básicas de Saúdes

funcionando com repasses do Governo Federal

34 equipes do programa Saúde da Família

implantadas com custeio federal

Transferências ao cidadão

R$ 40,89 milhões

financiados por famílias no programa Minha Casa Minha Vida

3.267 famílias atendidas

pelo Programa Bolsa Família (R$ 678,18 é o valor médio pago)

Transferências ao município

R$ 132,40 milhões

para o município aplicar em obras e serviços públicos

R$ 50,17 milhões

para o município aplicar na saúde

