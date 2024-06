Governo Lula: pela primeira vez, avaliação “bom e ótimo” supera “ruim e péssimo” nos estados do Sul

Para cima

Pela primeira vez desde o início da atual gestão petista, o resultado numérico de avaliações “bom” e “ótimo” (36%) entre catarinenses, gaúchos e paranaenses supera o de “ruim” e “péssimo” (33%), ainda que dentro da margem de erro, na pesquisa Datafolha divulgada nesta semana sobre o desempenho do governo Lula. O Palácio do Planalto comemorou.

Roleta

Com voto contrário, dentre outros, do senador Esperidião Amin (PP-SC), a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou anteontem a legalização de cassinos e bingos. O projeto prevê a instalação de um cassino por Estado (Balneário Camboriú é candidatíssimo) e no Distrito Federal, com algumas exceções: São Paulo poderá ter até três, enquanto Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará dois, levando em consideração a população e o tamanho do território.

Corrupção ampla

A prisão de sete prefeitos de SC, na Operação “Fundraising”, anteontem, e o fato de 22 prefeituras serem alvo de mandados de busca e apreensão como parte das investigações, revela o quanto a corrupção está disseminada e visceralmente impregnada nas nossas organizações públicas. De alarmar porque, conforme indícios fortes, é uma corrupção organizada e, no caso, com a envolvência de um grupo empresarial conhecido. Desses, cujos donos só fazer se exibir nas redes sociais.

Acabou

Havia um prazo – 5 de agosto – para o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD) e seu mentor e padrinho político, o ex-prefeito Gean Loureiro (União), continuarem amigos. Os fatos se anteciparam e a amizade pessoal e política entre criatura e criador terminou anteontem.

Coro

Além de Lula, que dia sim, outro também, ataca o Banco Central e seu presidente Roberto Campos Neto, o presidente do Sebrae e ex-deputado federal pelo PT de SC, Décio Lima, agora se uniu ao coro do presidente. Em entrevistas nas últimas horas tem dito que não há qualquer explicação racional para o fato de a taxa de juros estar ainda acima dos dois dígitos, diante de uma inflação anual de menos de 4%.

Boleia

Classe de trabalhadores que sofre horrores, enfrentando estradas ruins e assaltos, os motoristas profissionais das categorias de transporte rodoviário de cargas agora poderão usar os pátios internos da Polícia Militar Rodoviária de SC como pontos de parada para descanso. Estavam sendo proibidos de parar em postos de gasolina. A garantia foi dada pela lei estadual 18.935, sancionada pelo governador Jorginho Melo.

Negacionismo 1

O deputado estadual e médico Vicente Caropreso (PSDB) está inconsolável em saber que a vacinação contra a paralisia infantil atingiu apenas 24% do público-alvo em Blumenau. E no Estado apenas 38,8% da meta. Resultado disso? Desinformação! O preocupa muito porque SC não registra casos de poliomielite desde 1989, o que se deve aos altos índices de vacinação. A última vez que a meta de 95% de cobertura vacinal foi atingida ocorreu em 2017.

Negacionismo 2

Como médico, Caropreso vivenciou o horror da poliomielite, vendo criança perder o movimento das pernas. Mas isso há quase 40 anos! A população mais jovem não conhece esse drama e isso, diz ele, pode levar à percepção equivocada de que a vacinação não é mais necessária, fazendo com que os pais não vejam urgência em vacinar seus filhos.

Drogas e cerveja

É de um salário mínimo a multa proposta em projeto de lei prestes a ir para deliberação do plenário da Assembleia Legislativa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos em SC. Saber como implantá-la e fiscalizar seu cumprimento sã outros quinhentos. Na mesma quarta-feira, quando ele passou por uma comissão, foi aprovada a ampliação do horário de venda de cerveja dentro dos estádios e arenas esportivas. Se passar, será permitida que a comercialização ocorra até duas horas antes e duas horas depois do início do evento esportivo. Atualmente, é de meia hora antes e meia hora depois.

Regra de gênero

O TJ-SC fez história esta semana: fez a primeira eleição ao cargo de desembargador em que aplicou a regra de gênero, norma recente que estabelece a alternância de uma lista exclusiva de mulheres com outra tradicional mista, conforme a abertura de vagas para magistrado de carreira pelo critério de merecimento. A juíza Érica Lourenço de Lima Ferreira foi a vencedora do sufrágio, conquistando 49 votos. No total, concorreram 19 candidatas.