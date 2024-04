Grave acidente entre caminhão e dois carros deixa uma pessoa morta na avenida Beira Rio

Uma mulher morreu em um grave acidente no início da noite desta segunda-feira, 8. Ela dirigia um carro que colidiu contra um caminhão e depois bateu em outro veículo na avenida Beira Rio, perto da Ponte do Trabalhador.

O Corpo de Bombeiros está no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do caminhão e do terceiro carro envolvido. A causa do acidente também ainda está sendo investigada.

Toda a via foi interditada pela Polícia Militar.

Matéria em atualização

